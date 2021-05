Shanghai Electric divulga relatório de responsabilidade social corporativa de 2020

XANGAI, 1 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A SHANGHAI Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), fabricante e fornecedora líder mundial de equipamentos industriais e de geração de energia, lançou seu relatório de responsabilidade social corporativa de 2020 ("o Relatório"). O Relatório, o 12ª relatório CSR e o 5º relatório ESG da Shanghai Electric, detalha os dados divulgados da sede da Shanghai Electric, instituições internas, filiais, subsidiárias de propriedade integral e holdings.

O Relatório demonstra o compromisso do grupo com a governança corporativa e o desempenho dos produtos, com foco na classificação MSCI Ambiental, Social e de Governança Corporativa (ESG) e no Índice de Sustentabilidade Corporativa Hang Seng. Ele destaca o excelente desempenho da Shanghai Electric até o momento em termos de energia inteligente, manufatura inteligente e cidades inteligentes, bem como sua jornada para transformar várias áreas importantes de seus negócios utilizando invadoras tecnologias inteligentes. O Relatório também descreve os principais esforços feitos pela Shanghai Electric na luta contra a COVID-19.

"O ano de 2020 apresentou um cenário complexo para o desenvolvimento, particularmente em função do impacto monumental da pandemia. Diante desse ambiente desafiador, a Shanghai Electric manteve-se comprometida com nossa missão de defender soluções verdes, inteligentes, interconectadas e abrangentes. Como uma das empresas líderes mundiais na fabricação de equipamentos de energia, continuamos a buscar novas maneiras de cumprir nossa responsabilidade com nossos acionistas, clientes, parceiros, funcionários, o meio ambiente e a comunidade mais ampla", disse Zheng Jianhua, presidente do conselho e CEO do Shanghai Electric Group.

Governança Corporativa: um sistema abrangente de governança ESG que integra sustentabilidade às metas estratégicas de longo prazo da Shanghai Electric

A Shanghai Electric implementou uma estrutura especial de governança ESG para garantir que o desenvolvimento sustentável seja incorporado ao layout estratégico do grupo. A estrutura de cima para baixo consiste do conselho administrativo, do comitê de gestão ESG, incluindo um comitê de especialistas em ESG e uma força-tarefa ESG que contém o conselho de administração e três subgrupos.

Desenvolvimento de produto: combinação de inteligência e inovação

Contando com suas vantagens no setor de fabricação de equipamentos, a Shanghai Electric tem se esforçado para construir um "ecossistema industrial triangular" que compreende equipamentos inteligentes, Internet industrial e cadeias de suprimentos inteligentes. Internamente, a empresa alavancou a transformação digital para suportar o desenvolvimento de manufatura inteligente, energia inteligente e transporte inteligente, enquanto seus programas externos de capacitação suportam o desenvolvimento de uma cidade inteligente abrangente e multidimensional.

No âmbito da inovação, a Shanghai Electric mudou seu foco para a industrialização de alta tecnologia e setores estratégicos emergentes. A empresa continuou a oferecer suporte à pesquisa tecnológica e ao desenvolvimento de produtos em áreas-chave, além de explorar e cultivar ativamente novos setores e tecnologias. Durante o período de relatório, a Shanghai Electric destinou RMB 4,75 bilhões em P&D, o que foi um aumento de 8,55% em relação ao ano anterior e representou 3,47% de toda a receita operacional anual.

Responsabilidade ambiental: conservação de energia, melhoria de eficiência e redução de emissões

Ao longo dos anos, a Shanghai Electric adotou a crença de que a conservação ambiental é fundamental para o desenvolvimento sustentável, e a empresa incluiu considerações ambientais em todos os elementos de sua cadeia industrial. O Relatório demonstra que a Shanghai Electric está explorando continuamente modelos operacionais ecológicos para gestão verde, conservação de energia, melhoria de eficiência e redução de emissões.

A empresa promoveu ativamente o desenvolvimento de projetos de economia de energia de alta eficiência, incluindo: a estação de armazenamento de energia de 32 MW/64 MWh Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang; a primeira turbina a vapor ultra-supercrítica de 1000 MW do mundo, que economiza mais de 200 mil toneladas de carvão padrão todos os anos; e as Unidades 5 e 6 (2×1240MW) do Projeto de Fase II da Usina de Guangdong Huaxia Yangxi, do qual o consumo de calor da Unidade 5 já foi reduzido em 1,65% em condições de trabalho subestimadas.

A Shanghai Electric também concluiu o pedido e o registro de licenças de descarte de poluentes para 107 empresas, alavancou essas licenças para reforçar a conformidade e fez parceria com departamentos governamentais para implementar auditorias de produção verde para seis empresas. Em 2020, o grupo realizou uma investigação minuciosa de emissões em 86 empresas de produção, seis instalações industriais e cinco projetos, que originaram propostas para várias oportunidades e diretrizes para melhorias.

Responsabilidade social: oferecer assistência durante a pandemia da COVID-19

No curso da pandemia, vários casos críticos surgiram dentro e fora da Shanghai Electric, fortalecendo a determinação da empresa em fazer sua parte na batalha contra a COVID-19.

No Paquistão, onde a Shanghai Electric concluiu recentemente seu projeto de usina Thar Coal Block-1 2x660MW, a Thar Coal Block-1 Power Generation Company doou suprimentos para os militares paquistaneses em nome do Grupo. A empresa também doou 6 milhões de rupias ao local do projeto e enviou mais colaboradores para o Paquistão para acelerar o progresso.

A Shanghai Electric também mobilizou espontaneamente seus membros do partido e entidades para doar RMB 8,8 milhões para apoiar a luta contra a pandemia. Além disso, a empresa enviou mais de 300 máquinas de máscaras em todo o país, acelerou o desenvolvimento de linhas de produção automatizada de máscaras, das quais mais de 621 foram distribuídas em todo o país, e doou mais de 100 mil máscaras e equipamentos de proteção individual para parceiros estrangeiros.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric