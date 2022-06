Shanghai Electric divulga Relatório de Responsabilidade Social Corporativa de 2022

XANGAI, 1º de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric anunciou a divulgação de seu Relatório Anual de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) de 2022, destacando o desempenho e as conquistas da empresa em Meio Ambiente, Social e Governança (ESG) no ano fiscal de 2021.

Esse é o 13º relatório de RSC da Shanghai Electric, conforme a empresa continua a promover seu compromisso de melhorar sua transparência em torno de suas práticas de ESG e fortalecer seu compromisso de acelerar a transformação energética global com sua estratégia ecológica. O relatório apresenta as inovações tecnológicas da Shanghai Electric que impulsionam o desenvolvimento de seus três principais setores de negócios – equipamentos de energia, equipamentos industriais e serviços integrados – e também descreve seu progresso significativo na implementação de sua estratégia de baixo carbono para abordar questões globais relacionadas ao clima. O relatório também inclui uma série de iniciativas lançadas pela Shanghai Electric para o aperfeiçoamento dos funcionários e graduados como parte de seus esforços para revelar o potencial de carreira deles e formar uma equipe preparada para o futuro do setor de energia.

"As empresas globais continuam a enfrentar o impacto negativo imposto pela pandemia atual, que retardou o progresso de rejuvenescimento da economia mundial, prejudicando a cooperação internacional e diminuindo os esforços para solucionar as mudanças climáticas. Diante da confluência de desafios globais, a Shanghai Electric estabeleceu suas prioridades em tecnologias de baixo carbono e transformação digital, uma vez que nos esforçamos para nos tornar líderes e inovadores no setor de novas energias", escreveu a Shanghai Electric no relatório.

Capacitando o futuro com avanços tecnológicos

Para oferecer tecnologias inovadoras e confiáveis e soluções para as mudanças climáticas no ecossistema de energia, a Shanghai Electric intensificou os investimentos em seus negócios eólicos offshore, fortalecendo, ao mesmo tempo, sua capacidade de P&D para impulsionar a inovação em armazenamento de energia. Com a digitalização, automação e sustentabilidade atuando como os motores de crescimento de seus negócios, a Shanghai Electric também aproveitou suas tecnologias de última geração para equipamentos industriais para desenvolver soluções de automação e sistemáticas para energia inteligente, fabricação inteligente e infraestrutura inteligente. Em termos de serviços integrados, a empresa está acelerando seus esforços para transformar seu modelo de negócios, impulsionando a transformações de seus produtos em serviços.

Incorporando ESG como uma parte central de sua operação comercial

Para aprimorar seu esforço contínuo de otimizar sua supervisão e gestão de ESG, a Shanghai Electric formou um comitê de ESG dedicado, com a missão de estabelecer a estratégia geral da empresa com relação às questões de ESG, avaliando os riscos de sua operação comercial para o meio ambiente, bem como avaliando seu desempenho e progresso em ESG.

No contexto das metas de neutralidade de carbono e pico de carbono da China, a Shanghai Electric está respondendo à transição para energias renováveis com soluções de negócios inovadoras e equipando seus produtos com tecnologias que economizam energia para ajudar a reduzir as emissões de carbono. A Shanghai Electric também está trabalhando com seus parceiros para estabelecer uma cadeia de suprimentos ecológica, com os mais altos padrões para garantir que cada estágio de um produto, desde o projeto e fabricação até a operação e manutenção, seja implementado de forma responsável.

O relatório também oferece informações detalhadas sobre as medidas tomadas pela Shanghai Electric para combater os problemas ambientais, bem como dados sobre sua redução no consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa, consumo de água, poluentes e emissões de resíduos, alinhados com sua ambição de se tornar uma empresa holisticamente sustentável nas próximas décadas.

Acelerando a transformação ecológica para possibilitar um futuro sustentável

A Shanghai Electric está acelerando o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias de baixo carbono, como energia de hidrogênio, armazenamento de energia e captura de carbono, ao mesmo tempo que aproveita suas vantagens comerciais para promover o desenvolvimento e a construção de novos projetos de energia. Além disso, a empresa está melhorando constantemente o plano e o roteiro de suas soluções e serviços renováveis para aumentar a capacidade de consumo de novas energias.

A Shanghai Electric apoiou os Emirados Árabes Unidos em sua transição para energias verdes, construindo a estação de armazenamento de energia fotovoltaica de Dubai. Equipado com um sistema fotovoltaico de 400 KW e um sistema de armazenamento de energia de bateria de 1 MWh, o projeto substitui geradores a diesel utilizados nos escritórios da Shanghai Electric em Dubai por fontes de energia renovável.

Capacitando a próxima geração de engenheiros elétricos com programas de aperfeiçoamento

A equidade faz parte da cultura corporativa da Shanghai Electric, e a empresa promove ativamente a diversidade, a equidade e a inclusão, criando um ambiente de trabalho aberto e grato a todos. A Shanghai Electric cria um espaço de trabalho em que todos os funcionários podem autodeterminar suas próprias trajetórias de carreira e oferece canais e plataformas para que eles mostrem e desenvolvam suas habilidades profissionais. Em 2021, a Shanghai Electric foi nomeada uma das "melhores empregadoras da China" pela Forbes, ocupando o 15º lugar na lista.

Para permitir que os funcionários tenham oportunidades iguais e cumpram seu potencial, a Shanghai Electric criou programas de educação vocacional e treinamento para os trabalhadores. Em um formato personalizado para as necessidades dos funcionários de vários setores de negócios, o programa de treinamento interno tem como objetivo atender aos diferentes interesses e requisitos especiais das pessoas, facilitando seu crescimento na carreira. A Shanghai Electric também está comprometida com o desenvolvimento dos jovens e faz parceria com universidades e instituições educacionais para oferecer uma série de programas de treinamento presencial desenvolvidos para promover a empregabilidade de estudantes universitários.

Liderando o desenvolvimento do setor de energia da China

Para criar espaços com o objetivo de reunir líderes do setor para trocar ideias, fortalecer parcerias comerciais e discutir oportunidades e desafios enfrentados pelo setor de energia da China, a Shanghai Electric organizou uma série de fóruns, palestras e simpósios em 2021, que convidaram 72 especialistas do setor e atraíram mais de 700 pesquisadores nacionais. Esses eventos em todo o país levaram as empresas a apresentar 103 projetos e a assinar 22 contratos. Além disso, em 2021, a Shanghai Electric gastou 3,4% de seu faturamento total em pesquisa e desenvolvimento, aumentando ano a ano os gastos em P&D de tecnologias e equipamentos importantes.

