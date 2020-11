Shanghai Electric e Siemens Energy estabelecem centro de capacitação de energia inteligente

A cooperação visa construir um centro de capacitação de energia inteligente que possa atender às indústrias de energia nacionais e globais. Com base na tecnologia digital de internet industrial em constante inovação, o Shanghai Electric-Siemens Empower Center está estabelecendo três setores de negócios de alta tecnologia, um centro de experiência digital real virtual e uma plataforma de cooperação de incubadora industrial. Ele fornecerá serviço digital de internet industrial de alta qualidade para clientes de energia com base na indústria de equipamentos de energia de ponta da empresa matriz.

A colaboração entre a Shanghai Electric e a Siemens Energy marca mais um avanço para a modernização geral da indústria de energia da China. As duas empresas visam integrar inteligência artificial, IoT industrial e cadeias de valor da indústria, em uma tentativa de expandir ainda mais o escopo de negócios da empresa e avançar o ecossistema de seus negócios de energia inteligente.

Além do acordo com a Siemens Energy, a Empresa também fechou negócios na CIIE com as 500 maiores empresas globais. Na exposição, o valor total dos pedidos de importação foi de quase RMB 2,4 bilhões, cerca de RMB 500 milhões a mais que no ano passado.

A Shanghai Electric é um dos maiores fabricantes da China e opera negócios em vários setores. Líder nas áreas de fabricação de equipamentos tradicionais de energia térmica e renovável, a empresa há muito tempo se concentra nas áreas de energia e equipamentos industriais e serviços de integração. A Empresa também se destaca no setor de energia eólica com os seus equipamentos eólicos offshore ocupando a maioria das quotas de mercado.

A Siemens Energy é uma das empresas líderes mundiais em tecnologia energética. Com seu portfólio de produtos, soluções e serviços, a Siemens Energy abrange quase toda a cadeia de valor de energia - da geração e transmissão de energia ao armazenamento. O portfólio inclui tecnologia de energia convencional e renovável, como turbinas a gás e a vapor, usinas híbridas operadas com hidrogênio e geradores e transformadores.

