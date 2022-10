Shanghai Electric eröffnet Abschnitt B der Phase Fünf des MBR-Solarparks in Dubai - 17 Tage vor dem Zeitplan

SHANGHAI, 11. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Eröffnungszeremonie für den kommerziellen Betrieb von Abschnitt B der Phase Fünf im Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarpark (MBR Phase V) in Dubai fand am 10. Oktober am Standort statt. Die Anlage begann mit der Stromproduktion für den kommerziellen Gebrauch 17 Tage früher als erwartet, wodurch ein weiterer Meilenstein beim Bau der Anlage von Shanghai Electric erreicht wurde.

„Wir freuen uns, die offizielle Eröffnung des kommerziellen Betriebs von Abschnitt B der Phase Fünf des MBR-Projekts 17 Tage früher als geplant bekanntgeben zu können", sagte Qiu Minghua, Vice General Manager von Shanghai Electric, bei der Zeremonie. „Unser Unternehmen geht davon aus, dass die anschließende Übergabe sowie der Baubeginn von Abschnitt C zu gegebener Zeit erfolgen werden."

Darüber hinaus sprach Omar Al-Hassan, CEO von Shuaa Energy 3, das mit der Durchführung des Projekts zuständige Unternehmen, bei der Eröffnungszeremonie allen Parteien seine Wertschätzung und Dankbarkeit für ihre harte Arbeit und ihre Bauleistungen aus.

Zu einem früheren Zeitpunkt des Projekts war der Bau durch die Pandemie beeinträchtigt worden, da die Preise für Rohstoffe, Arbeitskräfte und Transportmittel gestiegen waren und die Photovoltaik-Module (PV) nicht fristgerecht an den Standort geliefert werden konnten. Um diese Hindernisse zu überwinden, wurde ein Krisenteam aus Wirtschaftsfachleuten zusammengestellt, das die Probleme mit allen beteiligten Parteien lösen sollte. Nach mehreren Gesprächsrunden erzielten Shanghai Electric und die relevanten Parteien eine Vereinbarung, die den Weg zum Weiterbau ebnete, und der vereinbarte Fertigstellungstermin nicht nur eingehalten, sondern sogar übertroffen werden konnte.

Im Juli 2022 wurden die Lieferungen einiger Modul-Chargen erneut verzögert. Daraufhin wurde ein Team mobilisiert, um die Arbeiten zu beschleunigen. Da das Team rund um die Uhr im Einsatz war, konnte die verlorene Zeit im Laufe einiger Wochen aufgeholt werden. Nach 13 Tagen mit Zuverlässigkeits- und Leistungstests wurde die Ausrüstung im Abschnitt B vom lokalen Stromnetzbetreiber genehmigt und 17 Tage früher als geplant offiziell in Betrieb genommen, was einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Phase Fünf der MBR-Projekts darstellt.

Das Projekt ist in drei Abschnitte unterteilt: A, B und C, die jeweils eine Leistung von 300 MW liefern. Abschnitt A wurde im Juli 2021 in Betrieb genommen. Die Planung für Abschnitt C ist vorläufig abgeschlossen, so dass die Vorbereitungen für den Bau, einschließlich der Lieferung der Ausrüstung und der Verlegung der Erdkabel, in vollem Gange sind.

Die für die Durchführung des Projekts Verantwortlichen erklärten, dass sie weiterhin alles Notwendige tun werden, um die Herausforderungen zu bewältigen, die bei der Durchführung von Abschnitt B aufgetreten sind, wie z. B. die durch die Auswirkungen der Pandemie verursachten Probleme, einschließlich Personalfragen, damit die Inbetriebnahme und die Aufnahme des kommerziellen Betriebs von Abschnitt C so bald wie möglich erfolgen kann.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein erstklassiger Hersteller von High-End-Anlagen, der sich auf intelligente Energie, intelligente Fertigung und intelligente Infrastrukturen konzentriert, um grüne und intelligente Systemlösungen für die Industrie anzubieten. Shanghai Electric Group Company Limited ist weltweit in Branchen wie neue Energie, effiziente saubere Energie, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Umweltschutz vertreten.

