Shanghai Electric estabelece acordo de cooperação estratégica com a SKF na CIIE 2021

A SKF é uma fabricante e fornecedora líder mundial de rolamentos, vedadores, lubrificação e sistemas de lubrificação, produtos de manutenção, produtos mecatrônicos, produtos de transmissão de energia, sistemas de monitoramento de condições e serviços relacionados. A parceria permitirá que as duas empresas se beneficiem da rica experiência da Shanghai Electric em construção de infraestrutura, bem como da abrangente cadeia global de suprimentos e capacidade de inovação da SKF para impulsionar sua capacidade de P&D, aproveitando a força combinada de ambas as empresas para melhorar suas vantagens competitivas e aumentar o valor dos negócios.

A maior feira comercial de importação da China, CIIE 2021, realizada de 5 a 10 de novembro, foi a quarta edição que a Shanghai Electric participou, que também contou com a participação da empresa em mais de 10 contratos de compras de importação e acordos de estrutura com empresas globais durante o evento de seis dias, com o valor total dos negócios ultrapassando 1,7 bilhão de RMB.

Como parte do esforço ecológico da China para acelerar em direção a suas metas de carbono, a quarta edição da CIIE teve como objetivo facilitar o comércio verde e a cooperação entre empresas globais em um esforço para acelerar o ritmo de transformação ecológica na China e além.

Como líder global e pioneira em energia renovável, a Shanghai Electric trouxe as mais recentes soluções inovadoras que promovem a estratégia de dupla circulação nacional-internacional da China e apresenta suas conquistas para atualização e transformação de negócios por meio da capacitação tecnológica. Liderando a apresentação estavam os ônibus de energia nova, Qingpu, com a tarefa de fornecer uma conexão de transporte rápido e ecologicamente correta para visitantes globais da CIIE, equipados com o sistema de bateria de energia Guoxuan da Shanghai Electric.

Nos últimos quatro anos, a CIIE tem fornecido uma plataforma na qual a Shanghai Electric tem sido capaz de expandir sua cooperação com investidores e empresas globais para o desenvolvimento de novas energias e manufatura avançada.

Na CIIE 2018, o Shanghai Electric Group, o Siemens Power e o Natural Gas Group assinaram um contrato para fornecer os equipamentos de geração de energia utilizados no projeto CSP de 700MW em Dubai, a maior usina solar do mundo. Essa parceria foi seguida por um acordo-quadro assinado entre a Shanghai Electric e a Consolidated Power Projects Australia Pty Ltd (CPP) na segunda CIIE em 2019 para um acordo de compra de 100 milhões de RMB. No mesmo ano, a Shanghai Electric também garantiu vários negócios no valor de 710 milhões de RMB para fornecer equipamentos de turbinas a gás para o Datang Group, a State Power Investment Corporation e a Ansaldo Energia.

A CIIE 2020 foi um sucesso e assinalou um impulso renovado da cooperação internacional de comércio e negócios em meio a uma economia global abalada devido às restrições provocadas pela pandemia, onde a Shanghai Electric formou outra colaboração marcante com a Siemens Energy na construção de um centro de capacitação de energia inteligente na China.

"A CIIE é uma plataforma de matchmaking rápida e eficiente para empresas multinacionais encontrarem a chave de ouro para abrir o portal para o mercado da China, bem como uma janela para as empresas globais estabelecerem canais de comunicação aprofundados com clientes chineses. Nessa plataforma, a Shanghai Electric espera buscar novos parceiros e criar mais oportunidades de cooperação com ganhos mútuos com empresas líderes mundiais", disse Jin Xiaolong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692059/image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric