Shanghai Electric Guoxuan e Pacific Green firmam memorando de entendimento para fabricação de sistemas de armazenamento de energia em bateria

XANGAI, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd ("Shanghai Electric Guoxuan" ou "a Empresa") e a Pacific Green Technologies, Inc. ("Pacific Green" ou "PGTK") assinaram um memorando de entendimento referente à fabricação estratégica de sistemas de armazenamento de energia em bateria. As duas partes alavancarão suas respectivas vantagens e recursos para explorar novos projetos de sistemas de armazenamento de energia em nível internacional, abrindo caminho para a entrada da Shanghai Electric Guoxuan no mercado global de armazenamento de energia de ponta.

A Pacific Green supervisionará a implementação dos projetos por meio de sua subsidiária Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. Valendo-se de sua experiência na aquisição e desenvolvimento de projetos internacionais de armazenamento de energia, seu escopo inclui design de sistemas, integração e otimização comercial. Enquanto isso, a Shanghai Electric Guoxuan, uma joint venture fundada em dezembro de 2017 entre a Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) e a Gotion High-Tech (SZSE: 002074), alavancará sua experiência como líder em fornecimento para prover sistemas de bateria de lítio.

A Shanghai Electric Guoxuan se dedica aos setores de tecnologia de baterias de armazenamento de energia e integração de sistemas de armazenamento de energia. Seu abrangente leque de negócios inclui P&D, vendas e serviços de sistemas de armazenamento em bateria de lítio, explorando materiais avançados de armazenamento em bateria de lítio, baterias, gerenciamento de baterias e sistemas integrados completos de cadeia industrial. A Empresa desenvolveu duas baterias de lítio ferro fosfato de longa duração, que alavancam tecnologia avançada para otimizar o design dos materiais e os processos de produção. Além de suportar sobrecarga, curtos-circuitos e superaquecimento, essas baterias têm ciclos de vida líderes do setor, atendendo aos altos requisitos de segurança e longa duração do armazenamento de energia.

Em dezembro de 2018, a Shanghai Electric Guoxuan começou a estabelecer o alicerce para sua base industrial de bateria de lítio de Nantong, com uma capacidade planejada de 10GWh e um investimento total de projeto de 3 bilhões de renminbis. Em 29 de setembro de 2020, a fase 1 de 5GHw e 1,5 bilhão de renminbis da base de Nantong foi oficialmente concluída e lançada, com linhas de produção de classe mundial, produção inteligente e taxa de digitalização de fábrica de 85%.

Outros projetos domésticos importantes incluem:

Projetos de armazenamento de energia em larga escala em Anhui , Qinghai , e muito mais: desde 2017, a Shanghai Electric desenvolve uma série de projetos de armazenamento de energia em 13 províncias, cidades e regiões autônomas em toda a China , concentrando-se principalmente em microrredes de energia, armazenamento de energia industrial e comercial, armazenamento de energia nova, armazenamento fotovoltaico compartilhado e armazenamento de energia com carregamento integrado.

desde 2017, a Shanghai Electric desenvolve uma série de projetos de armazenamento de energia em 13 províncias, cidades e regiões autônomas em toda a , concentrando-se principalmente em microrredes de energia, armazenamento de energia industrial e comercial, armazenamento de energia nova, armazenamento fotovoltaico compartilhado e armazenamento de energia com carregamento integrado. O projeto Qinghai 32MW/64MWh de armazenamento de energia compartilhada: pioneira e inovadora em armazenamento de energia nova, a Shanghai Electric lançou sua solução completa de cadeia industrial conectando fonte, rede, carga e armazenamento por meio de um novo modelo de "armazenamento de energia compartilhada" em 26 de dezembro de 2020.

pioneira e inovadora em armazenamento de energia nova, a Shanghai Electric lançou sua solução completa de cadeia industrial conectando fonte, rede, carga e armazenamento por meio de um novo modelo de "armazenamento de energia compartilhada" em 26 de dezembro de 2020. Projeto de energia inteligente Chongming Internet+: desde 2018, a Shanghai Electric implementa uma série de soluções inteligentes de engenharia para Xi'an Village , na cidade de Sanxing. O projeto gera eletricidade com 100% de energia renovável, adicionando um sistema de baterias de armazenamento de energia, atingindo pico de corte e configurando um conjunto de equipamentos de compensação de energia reativa para melhorar a qualidade da energia. O sistema de gerenciamento de energia controla os sistemas híbridos tanto na rede como fora da rede, ao mesmo tempo que garante eletricidade para sistemas de iluminação, estações de carregamento e outras instalações públicas. No primeiro semestre de 2020, o projeto comemorou mais de 550 dias de operações seguras e bem-sucedidas, com uma geração cumulativa de quase 320.000 kWh, fornecendo quase 190.000 kWh de energia limpa e verde para a rede. Isso significa que as emissões de dióxido de carbono foram reduzidas em aproximadamente 320 toneladas, o equivalente a plantar cerca de 120 árvores.

desde 2018, a Shanghai Electric implementa uma série de soluções inteligentes de engenharia para , na cidade de Sanxing. O projeto gera eletricidade com 100% de energia renovável, adicionando um sistema de baterias de armazenamento de energia, atingindo pico de corte e configurando um conjunto de equipamentos de compensação de energia reativa para melhorar a qualidade da energia. O sistema de gerenciamento de energia controla os sistemas híbridos tanto na rede como fora da rede, ao mesmo tempo que garante eletricidade para sistemas de iluminação, estações de carregamento e outras instalações públicas. No primeiro semestre de 2020, o projeto comemorou mais de 550 dias de operações seguras e bem-sucedidas, com uma geração cumulativa de quase 320.000 kWh, fornecendo quase 190.000 kWh de energia limpa e verde para a rede. Isso significa que as emissões de dióxido de carbono foram reduzidas em aproximadamente 320 toneladas, o equivalente a plantar cerca de 120 árvores. Baterias de estações de base 5G: a Shanghai Electric Guoxuan já alcançou, assim, vendas de mais de 100 milhões de renminbis no país e no exterior, para fornecer baterias de lítio ferro fosfato às estações de base 5G.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric