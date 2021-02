Shanghai Electric Guoxuan и Pacific Green подписывают меморандум о взаимопонимании по производству батарейных систем накопления энергии

ШАНХАЙ, 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компании Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (далее "Shanghai Electric Guoxuan" или «Компания») и Pacific Green Technologies, Inc. (далее "Pacific Green" или "PGTK") подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому производству батарейных систем накопления/хранения энергии. Обе стороны будут использовать свои соответствующие преимущества и ресурсы для освоения новых проектов по созданию систем накопления энергии на международном уровне, прокладывая для Shanghai Electric Guoxuan путь на мировой рынок высокотехнологичных систем накопления энергии.

Компания Pacific Green будет контролировать процесс реализации проекта через свою дочернюю организацию Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. Основываясь на своем опыте в области материально-технического обеспечения и разработки международных проектов по созданию систем накопления энергии, она осуществляет деятельность, охватывающую проектирование, интеграцию и коммерческую оптимизацию систем. В то же время совместное предприятие Shanghai Electric Guoxuan, созданное в декабре 2017 года компаниями Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) и Gotion High-Tech (SZSE: 002074), будет использовать свой опыт в качестве одного из ведущих поставщиков для создания систем на основе литиевых батарей.

Shanghai Electric Guoxuan специализируется на технологических секторах, связанных с аккумуляторными батареями и интеграцией систем накопления энергии. Ее всеобъемлющая сфера деятельности включает в себя исследования и разработки, сбыт и обслуживание систем хранения на базе литиевых батарей, а также освоение современных материалов для таких систем хранения, аккумуляторов, систем управления аккумуляторными батареями и комплексных систем с интеграцией всех элементов отраслевой цепочки. Компания разработала два литий-железо-фосфатных аккумулятора с длительным сроком службы, используя передовые технологии оптимизации важнейших процессов проектирования и производства. Помимо устойчивости к перезарядке, короткому замыканию и перегреву эти батареи отличаются лучшими в отрасли сроками службы и соответствием высоким требованиям по безопасности и долговечности, предъявляемым к системам хранения энергии.

В декабре 2018 года компания Shanghai Electric Guoxuan приступила к закладке фундамента своей промышленной базы для производства литиевых аккумуляторов в Наньтуне с проектной мощностью 10 ГВт·ч и общим объемом инвестиций в проект, составляющим 3 млрд юаней. 29 сентября 2020 года официально завершилось строительство и произведен ввод в эксплуатацию первой очереди промышленной базы в Наньтуне мощностью 5 ГВт·ч с объемом капиталовложений 1,5 млрд юаней, включающей в себя производственные линии мирового класса и системы интеллектуального производства при уровне цифровизации объекта 85%.

В число других ключевых отечественных проектов входят:

Начиная с 2017 года компания Shanghai Electric разработала ряд проектов создания энергохранилищ в 13 провинциях, городах и автономных районах по всей территории Китая, ориентированных главным образом на энергетические микросети, промышленное и коммерческое хранение энергии, хранение энергии из новых источников, совместное хранение энергии солнечных батарей и накопление энергии со встроенной зарядкой. Совместное энергохранилище в Цинхае мощностью 32 МВт / 64 МВт·ч. 26 декабря 2020 года компания Shanghai Electric, первой разработавшая принципиально новое энергохранилище, представила свое комплексное решение с интеграцией всей отраслевой цепочки, связывающее между собой источник, сеть, зарядный процесс и хранилище посредством новой модели «совместного энергохранилища».

Начиная с 2018 года компания Shanghai Electric внедряет серию интеллектуальных инженерных решений для поселка Синьань в городе Саньсин. Данный проект обеспечивает выработку электроэнергии полностью из возобновляемых источников с использованием дополнительной батарейной системы накопления энергии, снижением пиковых нагрузок и возможностью настройки комплекса средств компенсации реактивной мощности в целях повышения качества электропитания. Система энергетического менеджмента позволяет управлять как внутрисетевыми, так и автономными гибридными системами, обеспечивая при этом электропитание систем освещения, зарядных станций и других коммунальных объектов. В первой половине 2020 года данный проект преодолел рубеж в 550 дней безопасной и успешной работы с совокупной выработкой энергии порядка 320 000 кВт·ч, в результате чего в сеть поступило около 190 000 кВт·ч экологически чистой энергии. Это означает, что объем выбросов углекислого газа сократился примерно на 320 тонн, что эквивалентно посадке около 120 деревьев. Аккумуляторные батареи для базовых станций 5G. К настоящему времени выручка компании Shanghai Electric Guoxuan от реализации литий-железо-фосфатных аккумуляторов для базовых станций 5G внутри страны и за рубежом превысила 100 млн юаней.

