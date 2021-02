- Shanghai Electric Guoxuan y Pacific Green firman un memorando de entendimiento para fabricar sistemas de almacenamiento de energía de batería

SHANGHAI, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd ("Shanghai Electric Guoxuan" o "la compañía") y Pacific Green Technologies, Inc. ("Pacific Green" o "PGTK") han firmado un memorando de entendimiento sobre la fabricación estratégica de los sistemas de almacenamiento de energía de batería. Las dos partes se aprovecharán de sus ventajas respectivas para explorar los nuevos proyectos de sistema de almacenamiento de energía a nivel internacional, allanando el camino para la entrada de Shanghai Electric Guoxuan en el mercado mundial de almacenamiento de energía de alta gama.

Pacific Green se encargará de supervisar la implementación del proyecto a través de su filial, Pacific Green Energy Storage Technology Co., Ltd. Basándose en su experiencia en el sector de la adquisición y desarrollo de proyectos internacionales de almacenamiento de energía, entre su alcance está el diseño, la integración y la optimización comercial de sistemas. Mientras, Shanghai Electric Guoxuan, una compañía conjunta creada en diciembre de 2017 entre Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) y Gotion High-Tech (SZSE: 002074), va a aprovechar su experiencia como proveedor líder para llevar a cabo el suministro de sistemas de baterías de litio.

Shanghai Electric Guoxuan tiene como objetivo los sectores de tecnología de baterías de almacenamiento de energía e integración de sistemas de almacenamiento de energía. Su amplia cobertura comercial integra I+D, ventas y servicios de sistemas de almacenamiento de baterías de litio, exploración de materiales avanzados de almacenamiento de baterías de litio, baterías, gestión de baterías y sistemas integrados dentro de la cadena industrial completa. La compañía ha llevado a cabo el desarrollo de dos baterías de fosfato de hierro y litio de larga duración, que se aventajan de la tecnología avanzada con el fin de optimizar el diseño de materiales y los procesos de producción. Aparte de resistir la sobrecarga, los cortocircuitos y el sobrecalentamiento, estas baterías disponen de ciclos de vida que son líderes a nivel de la industria, y cumplen con los requisitos de alta seguridad y larga duración dedicados al almacenamiento de energía.

En diciembre del año 2018, Shanghai Electric Guoxuan empezó a poner los cimientos de su base industrial de baterías de litio de Nantong, que cuenta con una capacidad planificada de 10GWh y que ha necesitado de una inversión total del proyecto de 3.000 millones de RMB. El 29 de septiembre de 2020, se completó y lanzó oficialmente la Fase 1 de 5GHw y 1.500 millones de RMB de la base de Nantong, que cuenta con líneas de producción de nivel mundial, una producción inteligente y una tasa de digitalización de fábrica que alcanza el 85%.

Entre los otros proyectos nacionales clave están:

Proyectos de almacenamiento de energía de gran escala en Anhui , Qinghai , y mucho más: Shanghai Electric lleva desarrollando una serie de proyectos de almacenamiento de energía desde el año 2017 en 13 provincias, ciudades y regiones autónomas de China , centrándose principalmente en microrredes de energía, almacenamiento de energía industrial y comercial, almacenamiento de nueva energía, almacenamiento fotovoltaico compartido y almacenamiento de energía que cuenta con cara integrada.

Shanghai Electric, una primicia innovadora en el campo del almacenamiento de energía nueva, lanzó el 26 de diciembre de 2020 su solución de cadena industrial completa que sirve para conectar la fuente, la red, la carga y el almacenamiento por medio de un nuevo modelo de "almacenamiento de energía compartido". Chongming Internet+ proyecto de energía inteligente: Desde el año 2018, Shanghai Electric lleva implementando una serie de soluciones de ingeniería inteligente para Xin'an Village, Sanxing Town. Este proyecto se dedica a generar electricidad con una energía 100% renovable, y añade un sistema de batería de almacenamiento de energía, consiguiendo cortes de picos y configurando un conjunto de equipos de compensación de energía reactiva con el fin de mejorar la calidad de la energía. El sistema de gestión de energía controla los sistemas híbridos que están conectados a la red y fuera de la red, y a su vez sirve para garantizar la electricidad destinada a los sistemas de iluminación, estaciones de carga y otras instalaciones públicas. Desde el primer semestre del año 2020, el proyecto lleva realizados más de 550 días de funcionamiento seguro y de éxito, contando con una generación de energía acumulada de casi 320.000 kWh, y proporcionando cerca de 190.000 kWh de energía limpia y verde para la red. Esto indica que las emisiones de dióxido de carbono se han reducido en unas 320 toneladas, lo que equivale a plantar unos 120 árboles.

