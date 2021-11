Shanghai Electric informuje o nowym rekordzie czasu zawracania pociągu metra, osiągniętym dzięki zastosowaniu systemu sygnalizacji TSTCBTC®2.0 firmy THALES SEC Transport

Opracowany przez firmę TST system TSTCBTC®20, dostosowany do potrzeb chińskich rynków i użytkowników, jest bezzakłóceniowym mobilnym rozwiązaniem blokującym o najwyższej wydajności operacyjnej i niskich kosztach. Może on radykalnie zwiększyć częstotliwość odjazdów pociągów metra i umożliwić im pracę z najwyższą prędkością, podnosząc wydajność linii do najwyższego poziomu.

Jest to pierwszy system sygnalizacji wyposażony w podwójną architekturę CBTC (System Sterowania Pociągiem Oparty na Komunikacji) z pełną redundancją, jaki kiedykolwiek został wdrożony w Chinach. TSTCBTC®2.0 wykorzystuje podstawowe zalety schematu sygnalizacji SelTrac™ CBTC, w tym prawdziwy ruchomy blok, dwukierunkowe ATP/ATO oraz zdolność do zapewnienia elastycznego wsparcia operacyjnego, podczas gdy wysoka dostępność i niezawodność unikalnej podwójnej architektury CBTC znacznie zmniejsza koszty cyklu życia i ułatwia konserwację.

Zastosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa sprawia, że TSTCBTC®2.0 nie wymaga tradycyjnego systemu zapasowego, co eliminuje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa związane z przełączaniem pomiędzy różnymi systemami. Rozwiązanie to otrzymało również certyfikaty Bureau Veritas i TÜV SÜD oraz China Railway Construction Corporation (CRCC), a także China Urban Rail Certification, co czyni je pierwszym atestowanym produktem CBTC w Chinach.

Najwyższa stabilność i wydajność TSTCBTC®2.0 zostały przebadane i sprawdzone w eksploatacji linii metra nr 5 w Szanghaju. Od momentu oddania go do użytku jako nowego systemu sygnalizacji dla linii metra w 2018 roku, przyczynił się on do osiągnięcia przez pociągi tej linii poziomu zaawansowania automatyki 3 (GoA3) przy zerowej przerwie operacyjnej.

Liu Huiming podkreślił podczas demonstracji, że nowy rekord oznacza, iż system sygnalizacji CBTC i „zasobocentryczna" technologia RET stały się dwoma przełomowymi punktami, jeśli chodzi o modernizację i przekształcanie zdolności transportowych.

Shanghai Electric, wykorzystując przełomowe osiągnięcia w rozwoju miejskiego transportu kolejowego, będzie nadal odważnie badać zastosowania inteligentnych pociągów oraz systemu sygnalizacji „zasobocentrycznej" nowej generacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności miejskiego transportu kolejowego. Celem Shanghai Electric jest zdobycie pozycji pioniera w chińskim systemie sygnalizacji CBTC dla kolei miejskiej poprzez dostarczania najwyższej klasy rozwiązań zwiększających mobilność w mieście.

Kilka zdań o Shanghai Electric

Przedsiębiorstwo Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) zajmuje się głównie projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń energetycznych i przemysłowych. Firma koncentruje swoją działalność na nowych źródłach energii, w tym na produkcji i sprzedaży turbin wiatrowych i ich podzespołów oraz urządzeń dla energetyki jądrowej; na działalności związanej z czystą energią, w tym na produkcji i sprzedaży urządzeń do wytwarzania energii cieplnej, urządzeń do przesyłu i dystrybucji energii; na urządzeniach przemysłowych, włączając w to produkcję i sprzedaż wind i silników elektrycznych, oraz na nowoczesnej branży usługowej, obejmującej kontraktowanie budowy elektrowni, projektów przesyłu i dystrybucji energii oraz innych przedsięwzięć.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1673791/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric