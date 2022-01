Shanghai Electric lanzó un programa de capacitación en el idioma chino para el personal del proyecto integrado de la mina de carbón y energía eléctrica Thar Block-1 en Pakistán

"Como proveedor líder de soluciones energéticas, Shanghai Electric reconoce su papel en la educación y capacitación de la próxima generación de ingenieros y técnicos eléctricos, así como en el apoyo a más estudiantes a lanzar sus carreras en la industria energética. Nuestras iniciativas anteriores han hecho posible que el proyecto Thar Block-1 organice sesiones de formación a bordo para ayudar a los trabajadores locales a mejorar sus habilidades e invitar a los técnicos sénior a transmitir su experiencia a los empleados recién contratados", comentó Meng Donghai, subgerente de Shanghai Electric Power Generation Engineering Company.

"Los vínculos económicos más estrechos entre China y Pakistán han creado más oportunidades de negocio para las personas de ambos países, y esperamos que el programa de capacitación en el idioma chino pueda facultar a los trabajadores y estudiantes locales con una habilidad relevante a medida que avanzan hacia sus próximos objetivos profesionales. También confiamos en que sirva como una ventana para conectar a las dos culturas y mejore el entendimiento mutuo y la amistad China-Pakistán", agregó Meng.

"El programa de capacitación en chino lanzado por Shanghai Electric será beneficioso para los estudiantes en áreas remotas como Islamkot. Es una oportunidad educativa única y valiosa que les permitirá aprender más sobre la cultura china y encontrar mejores empleos en el futuro", aseguró Muhammad Nasiruddin Khan, director pakistaní del CIUK.

"Gradualmente he desarrollado un gran interés en aprender chino mientras trabajo con empleados de ese país en el proyecto integrado de la mina de carbón y energía eléctrica Thar Block-1. Me alegra mucho que Shanghai Electric pueda ofrecerme la oportunidad de aprender chino, lo que me dará mejores perspectivas de empleo en el futuro ya que hay una gran cantidad de proyectos de cooperación China-Pakistán en Pakistán. Poder hablar chino es una habilidad destacada", mencionó un estudiante que se incorporó al programa.

En 2017, Pakistán se unió oficialmente a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y el fortalecimiento de la cooperación entre China y Pakistán ha incrementado la demanda por cursos de idioma chino entre quienes desean trabajar para las empresas locales chinas. El auge de los programas de capacitación en idioma chino en el país ha ayudado a cerrar la brecha de comunicación entre China y Pakistán, y también ha permitido a más locales encontrar sus empleos soñados.

En los últimos años, Shanghai Electric ha ayudado a Pakistán a construir numerosas infraestructuras energéticas con tecnologías líderes en la industria a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y el corredor económico China-Pakistán (CPEC). En abril de 2019 se firmó el contrato llave en mano para el proyecto integrado de mina de carbón y energía eléctrica Thar Block-1 que incluye dos plantas de energía eléctrica a carbón de 660 megavatios y una mina de carbón con una producción anual de 7,8 millones de toneladas. Como un proyecto prioritario de CPEC, las plantas optimizarán la combinación energética de Pakistán y aumentarán significativamente la seguridad energética del país.

FUENTE Shanghai Electric

