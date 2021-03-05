Shanghai Electric награждается за успехи в сфере корпоративной социальной ответственности

«Для нас большая честь получить такое признание со стороны APCEA. В перспективе Shanghai Electric будет продолжать свою активную деятельность по развитию Китайско-пакистанского экономического коридора и стремиться к обеспечению бесперебойного строительства и эксплуатации горнодобывающих и энергетических объектов в рамках комплексного проекта Thar Block-1. В то же время мы сохраняем свое твердое намерение стимулировать осуществление пакистанских энергетических проектов с целью расширения охвата местного населения, получающего выгоды от их реализации», — заявил глава энергетической компании Thar Coal Block-1 Мэн Дунхай (Meng Donghai).

В прошлом году процесс реализации комплексного горнопромышленно-энергетического проекта Thar Block-1 (далее «Проект») замедлился из-за пандемии COVID-19, что в свою очередь негативно отразилось на качестве жизни местного населения города Митхи и провинции Синд в целом. Как разработчик данного проекта, компания Shanghai Electric оперативно отреагировала на введение карантинных мер правительством Пакистана в марте 2020 года, тесно взаимодействуя с правительством провинции Синд в целях оказания помощи местным жителям в этот сложный период.

В апреле Компания оказала безвозмездную помощь в поставке необходимых средств для нужд пакистанской механизированной бригады 441 с целью обеспечения безопасности военнослужащих. Кроме того, в качестве благотворительной помощи компания Shanghai Electric обеспечивала поставки и распределение защитных материалов, зерна и масла для города Митхи, помогая местным службам справляться с дефицитом продуктов питания и одежды в бедных сельских районах. Позднее в июле энергетическая компания Thar Coal Block-1 совместно с Sino Sindh Resources Company от имени Shanghai Electric пожертвовала 6 миллионов рупий провинции Синд на создание Чрезвычайного фонда для борьбы с коронавирусом, целью которого является содействие местному правительству и сообществу в решении проблем, связанных с эпидемией.

Между тем в рамках Проекта предпринимаются попытки преодоления многочисленных трудностей и ускорения процесса реализации с обязательным соблюдением мер по профилактике пандемии и борьбе с ней. В июле 2020 года были завершены процедуры ввода в эксплуатацию и открытия стального сооружения главного комбината, что заложило прочную основу для своевременного завершения последующих ключевых этапов проекта.

Общенациональный карантин и ограничения передвижений, введенные в Пакистане на пике пандемии в прошлом году, замедлили ход строительства, предусмотренный проектом. В качестве оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию компания Shanghai Electric организовала чартерные рейсы для доставки инженерно-технических специалистов и рабочих с целью ускорения реализации проекта, а также 4 тонн средств индивидуальной защиты, предметов первой необходимости, канцелярских принадлежностей и средств неотложной медицинской помощи для сотрудников, работающих на объектах.

В течение последнего года компания Shanghai Electric непрерывно прилагала усилия, направленные на стимулирование занятости на местах в провинции Синд. По состоянию на январь 2021 года к выполнению проектных работ на объектах было привлечено свыше 5000 сотрудников, более 75% из которых являются местными жителями. Компания Shanghai Electric организовала целенаправленную профессиональную подготовку с целью содействия работникам в повышении их квалификации и привлекла опытных китайских технических специалистов для передачи своих навыков, знаний и опыта местному персоналу. В октябре 2020 года энергетическая компания провела конкурс сварочных работ для стимулирования местных сварщиков к демонстрации своего профессионального мастерства в духе стремления к совершенству.

Комплексный горнопромышленно-энергетический проект Thar Block-1 разработан компанией Shanghai Electric в рамках инициативы «Один пояс и один путь» и как один из приоритетных проектов сотрудничества в сфере энергетики в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Кроме того, он отвечает стремлению правительства Пакистана к совершенствованию энергетической безопасности страны и сокращению средней себестоимости производства электроэнергии за счет перехода от импортируемого топлива к местному углю.

Проект рассчитан на ежегодную добычу угля в объеме 7,8 млн тонн и предусматривает эксплуатацию двух угольных электростанций мощностью 660 МВт каждая, которые смогут надежно поставлять доступную по стоимости электроэнергию приблизительно для 4 миллионов пакистанских домохозяйств с использованием экологически чистых технологий.

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