Shanghai Electric наращивает темпы реализации интегрированного проекта Thar Block-1 в Пакистане

Процесс строительства объекта был нарушен введенными в связи с пандемией коронавируса ограничениями, затруднившими доставку рабочих на территорию страны. В результате на месте реализации проекта возник существенный дефицит рабочей силы, что замедлило ход строительства. С аналогичными проблемами столкнулись и проекты компании в Дубае и сербском Панчево.

При поддержке шанхайских муниципальных властей Shanghai Electric совместно с Air China удалось организовать несколько чартерных рейсов для доставки тысяч технических и административных сотрудников с целью ускоренной реализации трех упомянутых проектов. Все рейсы выполнялись с соблюдением строжайших санитарно-гигиенических норм, что позволило гарантировать безопасность рабочих. Первая партия из 4 тонн товаров, включая средства индивидуальной защиты, предметы первой необходимости, офисные и канцелярские принадлежности, лекарственные препараты для оказания экстренной помощи, также была доставлена на места реализации проектов.

В международном аэропорту Карачи Джинна китайских специалистов встретили представители компании. Новоприбывшие сотрудники заменят на посту своих коллег, которые вернутся домой после командировки, вынужденно затянувшейся из-за пандемии COVID-19. По прибытии весь строительный персонал проходит карантинные процедуры, предписанные местными нормами. Компания Shanghai Electric приняла все необходимые меры для возобновления строительных работ в условиях борьбы с пандемией и профилактики распространения инфекции, обеспечив безопасную для здоровья персонала рабочую среду.

Проект интегрированного угольного генерирования энергии Thar Block-1, реализуемый в пустыне Тар на юго-востоке пакистанской провинции Синд, охватывает площадь в 9 000 кв. км. По предварительным расчетам, ежегодная производительность угольной шахты должна достигать 7,8 млн тонн угля, а две 660-мегаваттные угольные электростанции будут способны обеспечить доступным электричеством 4 млн пакистанских домохозяйств.

"Как одно из приоритетных начинаний в рамках инициатив "Пояс и путь" и СРЕС, проект интегрированного угольного генерирования энергии Thar Block-1 внесет заметный вклад в развитие энергетического сектора Пакистана. Однако пандемия COVID-19 создала беспрецедентные трудности для выполнения строительных работ, - прокомментировал исполнительный директор Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (пакистанской КСН Shanghai Electric) г-н Сун Цзайлэ (Song Zaile). -

Мы приложили максимум усилий, чтобы минимизировать пагубное влияние глобального кризиса в сфере здравоохранения, одновременно предприняв широкий спектр противоэпидемических мер во избежание распространения инфекции на производстве".

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