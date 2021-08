Shanghai Electric oferece brinquedos e pacotes de presentes para crianças da comunidade Thar para celebrar o Eid Al-Adha

"O Eid Al-Adha anual é uma época alegre e especial do ano que permite à comunidade local desfrutar da companhia de seus entes queridos, embora a pandemia tenha lançado uma sombra sobre esta importante festa, pois as medidas de distanciamento social continuam a restringir os encontros em massa e limitar as práticas religiosas. Neste dia em que a comunidade adota o espírito de doar e ajudar os vulneráveis e pobres, esperamos que, com esta campanha de brinquedos e de presentes, possamos ter trazido um sorriso para o rosto dessas crianças durante esta época sem precedentes e, claro, tornar este Eid al-Adha um pouco mais brilhante e mais aconchegante para suas famílias também", disse Qian Xiaolei, gerente de RP da Thar Coal Block-1 Power Generation Company.

Cobrindo uma área de mais de 9.000 quilômetros quadrados, o Thar Block-1 Integrated Coal Mine Power Project, uma parte importante do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), está localizado no deserto de Thar, na parte sudeste da província de Sindh, no Paquistão. Uma vez concluídas, espera-se que as duas usinas supercríticas de lignito de 660 megawatts forneçam eletricidade acessível e confiável para mais de 4 milhões de residências paquistanesas, com as minas de carvão atingindo uma produção anual de 7,8 milhões de toneladas.

A Shanghai Electric prioriza o bem-estar dos residentes no entorno do projeto Thar Block-1 e adotou uma ampla gama de medidas para garantir a segurança, a saúde e a proteção de seus funcionários locais durante toda a pandemia da COVID-19. Em um recente impulso para oferecer um ambiente de trabalho biosseguro para os trabalhadores no local, a Shanghai Electric iniciou um programa de vacinação contra a COVID-19 para seus funcionários paquistaneses envolvidos no projeto, com mais de 5.000 funcionários recebendo a vacina até o momento.

A Sino Sindh Resources Private Limited (SSRL), uma subsidiária da Shanghai Electric no Paquistão, que desenvolve e opera as minas de carvão, lidera o programa. A empresa trabalhou com médicos e profissionais de enfermagem de Carachi, que se ofereceram como voluntários para a vacinação, para estabelecer várias unidades de vacinação nos escritórios da Shanghai Electric no Thar Block-1, vacinando trabalhadores ao ritmo de 400 pessoas por dia.

Wang Xiaofan, presidente da Sino Sindh Resources Private Limited (SSRL), que lançou a campanha de vacinação, disse que a Shanghai Electric está fazendo "todos os esforços" para proteger a segurança de todos os seus funcionários. "Para a Shanghai Electric, a segurança de nossos trabalhadores vem em primeiro lugar, e estamos fazendo tudo o que podemos para evitar a infecção por COVID-19 no local. Esperamos que nosso mais recente esforço antipandemia não apenas ofereça um ambiente de trabalho seguro para nossos funcionários, mas também contribua para a campanha de vacinação no Paquistão como um todo", disse Wang.

A Shanghai Electric tem apoiado o esforço de combate à COVID-19 no Paquistão desde o início da pandemia, incluindo a doação de suprimentos essenciais para a brigada de infantaria 441 do Paquistão e de 6 milhões de rupias para a província de Sindh para estabelecer o Fundo de Emergência do Coronavírus, bem como enviar materiais de proteção pessoal, grãos e óleo para ajudar as equipes locais a abordar a escassez de alimentos e roupas em vilarejos carentes.

Além disso, a Shanghai Electric também se esforçou continuamente para impulsionar o emprego local na província de Sindh, contratando residentes locais e oferecendo sessões de treinamento para melhorar suas habilidades. Em janeiro de 2021, o projeto mobilizou mais de 5.000 funcionários que trabalham no local - mais de 75% dos quais são funcionários locais.

