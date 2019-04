Shanghai Electric podpisuje protokół porozumienia z saudyjskim koncernem ACWA Power w zakresie wspólnej realizacji globalnych projektów solarnych

Zgodnie z planem reformy „2030 Vision", rząd saudyjski zamierza zwiększyć generację energii odnawialnej tak, aby stanowiła ona 30% zużycia energetycznego kraju do roku 2030. Firma Shanghai Electric współpracowała z ACWA Power przy budowie zakładów solarnych od kwietnia 2018 r., wnosząc wkład w realizację planu.

– Partnerstwo z obustronnymi korzyściami pozwoli nam na ściślejszą współpracę z ACWA Power w zakresie realizacji projektów czystej energii na całym świecie i budowę naszej marki na skalę międzynarodową wraz z ciągłą ekspansją działalności w krajach objętych inicjatywą – skomentował Zheng dodając, że grupa planuje dodatkowe inwestycje w regionie w najbliższych latach.

Firma Shanghai Electric wkłada wysiłek w rozwój zagraniczny. W 2018 r. działalność zagraniczna firmy przekroczyła 11,2 miliarda RMB (około 1,67 miliarda dolarów). Około 11% wzrostu jest wynikiem przychodu z globalnych inwestycji, inżynierii międzynarodowej i eksportu.

W celu wsparcia ekspansji marki firma Shanghai Electric wdraża specjalne metody globalnego rozwoju. W ramach pierwszej z nich grupa założyła działalność w dziewięciu krajach objętych Inicjatywą Pasa i Drogi, w tym w Wietnamie, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Iraku i Malezji. Druga, jednocześnie realizowana metoda opiera się na zwiększaniu obecności w krajach inicjatywy, w których firma już realizuje projekty. Do ostatnich sukcesów należy projekt integracji węgla i elektryczności w Pakistan Thar, projekt energii solarno-termalnej w Dubaju, projekty energetyczne w Pakistan Qasim i Sahiwal oraz realizacja projektów turbin gazowych w Panamie i Serbii.

O Shanghai Electric Group Co., Ltd.

Firma Shanghai Electric Group Co., Ltd. (Shanghai Electric), notowana na giełdach w Szanghaju i Hongkongu, to duży producent sprzętu zintegrowanego specjalizujący się w urządzeniach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i usługach integracji. Już od lat dziewięćdziesiątych przychody ze sprzedaży Shanghai Electric plasują firmę w czołowej trójce chińskich producentów sprzętu. W 2017 r. firma Shanghai Electric została wybrana na jedno z czołowych 500 przedsiębiorstw produkcyjnych na świecie, a w tym samym roku grupa trafiła także na listę Fortune China Top 500. Grupa plasuje się w czołowej 100 wiodących 250 międzynarodowych podwykonawców ENR na rok 2018, a wartość marki firmy wynosi 70,6 miliarda juanów.

