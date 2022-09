Shanghai Electric poskočila na 40. miesto v rebríčku ENR Top 250 International Contractors za rok 2022

ŠANGHAJ, 8. septembra, 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť SHANGHAI Electric sa posunula na 40. miesto v zozname Top 250 International Contractors za rok 2022, ktorý vydala spoločnosť Engineering News-Record (ENR), svetovo uznávaná akademická publikácia pre správy, analýzy, komentáre a údaje o globálnom strojárskom a stavebnom priemysle.

Spoločnosť sa v minulom roku umiestnila na 51. mieste, čím sa v krátkom čase rýchlo dostala na toto vyššie miesto v zozname. Každoročný zoznam ENR, ktorý sa všeobecne považuje za barometer odvetvia, je veľmi vplyvný a autoritatívny rebríček, ktorý komplexne odráža trendy na medzinárodnom strojárskom trhu počas celého roka.

V zozname sú zoradené svetové stavebné spoločnosti na základe výnosov generovaných súčtom projektov, na ktorých sa podieľajú. Spoločnosť Shanghai Electric sa do zoznamu dostala vďaka svojim 11 významným medzinárodným projektom vrátane fotovolticko-tepelného zariadenia (PV-T) a 5. fázy solárneho parku Mohammed bin Rashid Al Maktoum v Dubaji, integrovanej uhoľnej bane Thar Block-1 v Pakistane, plynovej tepelnej elektrárne v Pančeve v Srbsku, solárneho zariadenia na Cypre, ako aj elektrární na rieke Rupsha v Bangladéši a provincii Wassit v Iraku.

Okrem toho sa firma v tomto zozname umiestnila na treťom mieste medzi čínskymi štátnymi energetickými podnikmi, čo je o jednu pozíciu viac ako v minulom roku, a zároveň sa umiestnila v prvej desiatke na regionálnom zozname pre trh Blízkeho východu.

Napriek pretrvávajúcemu vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2021 dosiahla spoločnosť Shanghai Electric niekoľko významných míľnikov tým, že prekonala bezprecedentné výzvy a pokračovala v realizácii svojich zahraničných projektov, čím zabezpečila nepretržitý rast príjmov z projektov a zároveň výrazne prispela k lepšiemu umiestneniu firmy na zozname ENR.

Medzi tieto míľniky patrilo pripojenie zóny 1 zariadenia PV-T spoločnosti v Dubaji a jednotiek plynovej turbíny Pančevo, dočasné odovzdanie zóny A v 5. fáze dubajského solárneho parku, hydraulické skúšky kotlov v elektrárni Thar, pripojenie fotovoltickej elektrárne uhoľnej bane Thar k elektrickej sieti v Bangladéši (sieť, ktorá je v súčasnosti príliš závislá od fosílnych palív) a betonáž základne parnej turbíny na rieke Rupsha.

V roku 2022 bolo do zoznamu zaradených 79 spoločností z pevninskej Číny, čím sa Čína dostala na prvé miesto na svete z hľadiska počtu firiem, ktoré sa do rebríčka dostali. Štyri z nich pôsobia v sektore energetiky, okrem spoločnosti Shanghai Electric sú to spoločnosti Power Construction Corporation of China (PowerChina), China Energy Engineering Group (Energy China) a China National Machinery Industry Corporation. Shanghai Electric sa tiež umiestnila v prvej desiatke regionálneho zoznamu spolu s PowerChina, Energy China, China State Construction Engineering Corporation a China Railway Construction Group Corporation.

Podľa zoznamu ENR sa celosvetový trh výstavby infraštruktúry v roku 2021 zotavil. Kombinované zmluvné výnosy Top 250 najväčších spoločností sa vlani medziročne zvýšili o 5,1 % na 547,2 miliardy USD, zatiaľ čo kombinovaný medzinárodný obrat spoločností klesol o 5,4 % na 397,9 miliardy USD, čo je výrazné zlepšenie v porovnaní s poklesom o 11,1 % v roku 2020. Spomedzi 236 spoločností, ktoré sa do zoznamu dostali dva roky po sebe v rokoch 2021 a 2022, zaznamenalo 62,3 % nárast medzinárodného obratu.

Všetky spoločnosti z rebríčka 250 najväčších si vybudovali osobitné kompetencie na svojich regionálnych trhoch. Najvýraznejšie si čínski dodávatelia udržali vedúcu úlohu v Afrike (s podielom 59,3 %), Ázii (55,3 %) a na Blízkom východe (40 %). V roku 2021 dosiahol obrat z dopravných stavieb v rámci skupiny Top 250 132,17 miliardy USD, čo predstavovalo 33,2 % z celkového obratu, nasledovala bytová výstavba, petrochémia a energetika, pričom spoločný obrat týchto štyroch druhov podnikania tvoril 80,1 % z celkového obratu.

O spoločnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) je svetový výrobca špičkových zariadení, ktorý sa zameriava na inteligentnú energiu, inteligentnú výrobu a inteligentnú infraštruktúru s cieľom poskytovať ekologické a inteligentné systémové riešenia na priemyselnej úrovni. Má globálne zastúpenie v odvetviach, ako sú nová energia, efektívna čistá energia, priemyselná automatizácia, zdravotnícke pomôcky a ochrana životného prostredia.

