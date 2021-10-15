Shanghai Electric представляет безредукторную турбину Petrel Platform SEW11.0-208 (11 МВт)

SEW11.0-208 — первая плавающая ветряная турбина, в полной мере использующая преимущества платформы Petrel, самостоятельно разработанной компанией Shanghai Electric в целях обеспечения устойчивости к воздействию высоких температур, влажности и соли, а также сложной и непрерывно меняющейся морской обстановки, в частности землетрясениям и тайфунам. На фоне поставленных Китаем целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности SEW11.0-208 представляет собой результат расширения деятельности Shanghai Electric, направленной на превращение ветроэнергетики в преобладающий источник энергии, реализованный за счет выпуска чрезвычайно экономичного безредукторного ветроэнергетического средства, способного поддерживать высокий КПД выработки электроэнергии при низкой частоте отказов как в обычных, так и в тайфуноопасных морских акваториях.

С внедрением полного цикла цифрового проектирования, производства и управления эксплуатацией и техническим обслуживанием SEW11.0-208 всесторонне использует новейшую систему управления LeapX, разработанную компанией Shanghai Electric, для снижения рабочей нагрузки и повышения эксплуатационной устойчивости данного модуля. Для этого нового «морского гиганта» используются лопасти S102 из углеродного волокна длиной 102 метра, обеспечивающие невероятную прочность и превосходные эксплуатационные характеристики благодаря своей лучшей в мире аэродинамической конструкции. Кроме того, SEW11.0-208 — полностью цифровизированная интеллектуальная ветротурбина — оснащается системой Fengyun, разработанной компанией Shanghai Electric и представляющей собой облачную платформу дистанционного управления, обеспечивающую повышение эксплуатационной эффективности и рентабельности для разработчиков.

«Будучи одним из мировых лидеров в области офшорной ветроэнергетики, компания Shanghai Electric стремится помочь Китаю в достижении пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности за счет максимально эффективного использования своей проверенной технологии с потенциалом развития в сфере возобновляемой энергетики. Ввод в действие нашей платформы Petrel является огромным достижением компании Shanghai Electric, знаменующим собой важный шаг вперед на пути к совершенствованию наших продуктов и решений в сфере новой энергетики, ведущих мир к более экологически чистому будущему», — заявил вице-президент компании Shanghai Electric Цзинь Сяолун (Jin Xiaolong).

Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из ведущих новаторов в китайской ветроэнергетике, продолжит инициировать проекты, связанные с разработкой технологий возобновляемой энергетики, в поддержку усилий Китая, направленных на достижение углеродной нейтральности, с использованием анализа больших данных, облачных вычислений, Интернета вещей, искусственного интеллекта и 5G, находясь в авангарде научно-технического прогресса, ориентированного на создание передовой энергетической системы с нулевым уровнем углеродных выбросов.

Кроме того, Shanghai Electric занимает выгодное положение в плане использования преимуществ Шаньтоуского отраслевого альянса офшорной ветроэнергетики (Shantou Offshore Wind Power Industry Alliance), стремящегося к формированию и консолидации офшорной ветроэнергетической системы для этого города с созданием экосистемы на базе новой энергетики за счет взаимодействия отраслевых игроков. Опираясь на свой успешный опыт строительства первого завода с нулевыми углеродными выбросами, Shanghai Electric продолжит освоение новых технологий и бизнес-моделей с целью содействовать вступлению Китая в эпоху нулевых углеродных выбросов.

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