Shanghai Electric представляет свои технологические прорывы на 24-м Всемирном энергетическом конгрессе

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Shanghai Electric

Sep 11, 2019, 17:49 ET

АБУ-ДАБИ (ABU DHABI), Объединенные Арабские Эмираты, 11 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Group Co., Ltd ("Shanghai Electric" или "Группа"), ведущая международная корпорация-производитель энергетического и электрического оборудования, представила новую волну умных, экологичных, взаимосвязанных, интегрированных решений и технологических прорывов в ходе 24-го Всемирного энергетического конгресса (World Energy Congress (WEC)) в Абу-Даби.

Shanghai Electric Exhibits Breakthrough Smart Energy Technologies at 24th World Energy Congress
Shanghai Electric Exhibits Breakthrough Smart Energy Technologies at 24th World Energy Congress

Проводимый раз в три года WEC, снискавший себе славу "Энергетической олимпиады", является крупнейшим и самым влиятельным событием в мировой отрасли энергетики. Являясь важным игроком китайской энергетической отрасли, Shanghai Electric представила на мероприятии свои новейшие технологии и умные решения, а также природоохранное оборудование.

"Мы рады в очередной раз принять участие во Всемирном энергетическом конгрессе наряду с лидерами глобальной энергетики, - прокомментировал глава правления Shanghai Electric Чжэн Цзяньхуа (Zheng Jianhua). - Для нас, как для ведущего предприятия китайской отрасли смарт-энергетики, конгресс является возможностью представить миру инновации и прогресс нашей нации, одновременно открывая окно для расширения международного сотрудничества".

Компания Shanghai Electric, в основе деятельности которой лежит концепция "совместного создания будущего", стремится создавать инновационные и интеллектуальные энергетические решения. Разработанная Группой гелиотермальная электростанция характеризуется использованием передовых технологий теплоаккумулирующих башен и лотков для генерации экологически чистой электроэнергии с уменьшенным объемом вредных выбросов, а предложенная ею модель атомной электростанции предполагает применение технологий поколений II, III и IV для создания самой комплексной цепочки снабжения и самой высокой производительности подобного оборудования в Китае. Кроме того, инженерно-техническое оборудование для энергогенерации и передовые системы опреснения используют солнечную энергию для повышения энергоэффективности и создания экологически безопасных, рентабельных интегрированных энергетических решений.

Shanghai Electric также предоставляет умные сетевые платформы, применяющие возможности Интернета вещей и данных, поступающих в режиме реального времени, для дополнительной экономии энергии, повышения эксплуатационной безопасности и упрощения процессов управления энергоресурсами. Разработанная компанией Интегрированная платформа энергетического менеджмента позволяет пользователям контролировать показатели энергопотребления, повышать эффективность и оптимизировать энергетические параметры; а трехмерная цифровая ветряная электростанция предполагает использование ветровых турбин и географических данных для оказания инженерам эксплуатационной поддержки на протяжении всего жизненного цикла проекта - от планирования до управления активами, дистанционного мониторинга и устранения неисправностей.

Участие Shanghai Electric в 24-м конгрессе WEC соответствует неизменному стремлению компании наращивать свое присутствие на зарубежных рынках. В 2018 году число заказов на реализацию зарубежных инженерно-технических проектов впервые превысило количество заявок от китайских клиентов. За последнее время компания выиграла тендеры на участие во многочисленных знаковых проектах в охватываемых инициативой "Пояс и путь" странах Европы, Ближнего Востока и Азиатско-тихоокеанского региона.

О компании Shanghai Electric Group Co., Ltd. 

Компания Shanghai Electric, зарегистрированная на шанхайской и гонконгской фондовых биржах, является крупным интегрированным предприятием, специализирующимся на производстве энергетического, промышленного оборудования, а также на предоставлении сервисов системной интеграции. С момента официального выхода на биржу, компания Shanghai Electric неизменно входит в тройку ведущих китайских производителей оборудования по объемам поступлений от продаж. В 2017 году предприятие вошло в рейтинг "Топ-500 ведущих международных промышленных компаний", а также в список "Fortune China Top 500". Группа входит в первую сотню рейтинга ENR "Топ-250 ведущих международных подрядчиков-2018", а оценочная стоимость ее бренда в 2019 году составила 81,276 млрд юаней.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/974252/Shanghai_Electric.jpg

SOURCE Shanghai Electric

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Shanghai Electric представляет свои технологические прорывы на 24-м Всемирном энергетическом конгрессе

News provided by

Shanghai Electric

Sep 11, 2019, 17:49 ET