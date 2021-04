Shanghai Electric presenta los resultados anuales de 2020 y allana el camino para un futuro neutral en carbono

A pesar de los desafíos que generó la pandemia de la COVID-19, Shanghai Electric obtuvo excelentes resultados al reducir el impacto en varios segmentos del negocio. El segmento de negocios de equipos de energía ha mantenido un desempeño estable y ha obtenido ingresos de RMB 559.600 millones, un aumento interanual del 21,8 % que se atribuyó principalmente al rápido crecimiento del negocio de turbinas eólicas y sus componentes. La empresa también aumentó los ingresos de su segmento de negocios de servicios integrados, que abarca ingeniería y servicios de energía, ingeniería y servicios ambientales, ingeniería y servicios de automatización, servicios de internet industrial, servicios financieros, servicios de comercio internacional, entre otros. Este segmento aumentó un 17,9 % interanual hasta llegar a los RMB 52.232 millones, impulsada por el crecimiento acelerado de la ingeniería y los servicios energéticos.

Al mismo tiempo, Shanghai Electric ha logrado avances significativos en la reforma de los mecanismos institucionales, el desarrollo integrado de tecnologías, la inversión en investigación e innovación científicas, el desarrollo de soluciones inteligentes y la construcción de su plataforma de internet industrial SEunicloud, avanzando a paso firme en su camino a convertirse en una empresa de clase mundial.

En 2020, la empresa obtuvo la aprobación del Comité de admisión a valores de la Bolsa de Valores de Shanghái para la inclusión de su subsidiaria, Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("SEWP"), en la Junta de innovación en ciencia y tecnología, y completó la reforma de propiedad mixta de Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) y Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Además, con el fin de impulsar el uso de nuevas energías y lograr un desarrollo ecológico y sostenible, Shanghai Electric promovió de manera proactiva la transformación energética y sus servicios energéticos integrales que incluyen "integración de energía eólica, solar, hidroeléctrica, térmica y de almacenamiento" e "integración de fuentes, redes, cargas y almacenamiento de energía". La empresa también aumentó la inversión en investigación y desarrollo y lanzó con éxito el primer proyecto de turbinas eólicas de arranque autónomo o "Black Start" del mundo con una capacidad de más de 5 MW, que establece las capacidades tecnológicas completas para una solución de energía inteligente.

Comprometida con la promoción de la energía renovable y el almacenamiento de energía, Shanghai Electric lanzó oficialmente numerosas soluciones inteligentes durante 2020. El año pasado, la empresa puso en marcha su base industrial de baterías de litio de Shanghai Electric Guoxuan Nantong, así como su proyecto integrado de energía inteligente eólica y solar en el polígono industrial Minhang en Shanghái, y la estación eléctrica de almacenamiento de energía Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang en la ciudad de Golmud, provincia de Qinghai.

Shanghai Electric agregó casi 30.000 dispositivos nuevos a su plataforma de internet industrial "SEunicloud" en el ejercicio fiscal 2020, con activos por un valor total de RMB 24.700 millones. La empresa también desarrolló e integró 15 aplicaciones industriales, que van desde el establecimiento de redes de equipos y el diagnóstico de fallas hasta la planificación energética. Al mismo tiempo, Shanghai Electric desarrolló ocho soluciones industriales preliminares, que incluyen operación y mantenimiento inteligentes de energía eólica, operación y mantenimiento remotos de energía térmica, operación y mantenimiento de herramientas automáticas, batería de almacenamiento de energía y energía distribuida.

De cara al futuro, Shanghai Electric seguirá implementando su filosofía de desarrollo de "tres pasos adelante" con una orientación hacia la estrategia, la solución de problemas y los resultados. La empresa seguirá desarrollando sus servicios integrales de energía inteligente, en un intento por lograr la aceleración de la industria hacia un futuro digitalizado, conectado e inteligente.

