Shanghai Electric présente des solutions énergétiques intelligentes à l'Exposition Industrielle Internationale Chinoise lors de la Journée Monde Propre

Cette année, l'Exposition Industrielle a adopté un nouveau mode d'exposition « Hors-ligne (principal) et En ligne (complément). » L'exposition était divisée en neuf zones d'exposition incluant les machines-outils CNC et pour le traitement du métal, l'automatisation industrielle, la sauvegarde énergétique et le soutien industriel avec une nouvelle génération de technologies et applications de l'information.