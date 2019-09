Shanghai Electric prezentuje przełomowe rozwiązania inteligentne na 24. Światowym Kongresie Energetycznym

Okrzyknięty mianem Olimpiady Energetycznej Światowy Kongres Energetyczny odbywający się co trzy lata jest największym i najbardziej wpływowym wydarzeniem w branży na świecie. Jako kluczowy gracz w chińskiej branży energetycznej firma Shanghai Electric zaprezentowała na kongresie najnowsze technologie na potrzeby inteligentnych rozwiązań energetycznych i sprzętu do ochrony środowiska.

– Z przyjemnością po raz kolejny wystawiamy nasze produkty w towarzystwie międzynarodowych liderów energetyki na Światowym Kongresie Energetycznym – skomentował Zheng Jianhua, przewodniczący Shanghai Electric. – Jako wiodące chińskie przedsiębiorstwo inteligentnej energii wykorzystujemy tę możliwość do zaprezentowania innowacyjności i postępów naszego kraju całemu światu, jednocześnie otwierając możliwości współpracy międzynarodowej w przyszłości – dodał przedstawiciel grupy.

Bazując na idei wspólnego tworzenia przyszłości, firma Shanghai Electric z oddaniem pracuje nad zapewnianiem światu innowacyjnych, inteligentnych rozwiązań energetycznych. Skoncentrowana elektrownia solarna grupy wykorzystuje wiodącą w branży wieżę do magazynowania ciepła oraz technologie generacji czystej energii pozwalające na ograniczenie emisji. Rozwiązania atomowe grupy wykorzystują technologie drugiej, trzeciej i czwartej generacji do zapewniania najbardziej kompleksowego łańcucha dostaw i największych możliwości sprzętowych w Chinach. Ponadto inżynieria generacji energii i zaawansowane systemy odsalania wykorzystują energię solarną do zwiększania wydajności energetycznej i zapewniania przyjaznych środowisku, wydajnych kosztowo zintegrowanych rozwiązań energetycznych.

Firma Shanghai Electric zapewnia także inteligentne, połączone platformy, które wykorzystują internet rzeczy i dane w czasie rzeczywistym do zwiększenia oszczędności energii, bezpieczniejszego działania i ujednoliconego zarządzania. Zintegrowana platforma zarządzania energetycznego grupy umożliwia użytkownikom energii mierzenie konsumpcji energetycznej i optymalizację wydajności oraz energii. Natomiast trójwymiarowa, cyfrowa farma wiatrowa grupy wykorzystuje turbiny wiatrowe i dane geograficzne do wspierania inżynierów w całym cyklu życia projektu, od planowania do zarządzania majątkiem, monitorowaniem zdalnym i rozwiązywaniem problemów.

Udział firmy Shanghai Electric w 24. Światowym Kongresie Energetycznym następuje po nieustannych wysiłkach firmy w zakresie zwiększenia obecności za granicą. W 2018 r. liczba zamówień w zagranicznych projektach energetycznych po raz pierwszy przekroczyła liczbę zamówień krajowych. Wśród niedawno zdobytych zamówień znajduje się kilka kluczowych projektów w krajach położonych wzdłuż Inicjatywy Pasa i Drogi w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Pacyficznej.

