Shanghai Electric prezentuje swoje produkty na SNEC 2021 - na pierwszy plan wysuwa się nowy system zarządzania akumulatorem

SZANGHAJ, 28 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd („Shanghai Electric Guoxuan"), spółka zależna Shanghai Electric (601727.SS i 02727.HK) zaprezentowała swoje rozwiązania energetyczne stworzone, aby przyczynić się do neutralności węglowej, podczas XV edycji międzynarodowych targów i konferencji poświęconych branży fotowoltaicznej i inteligentnej energii International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition (SNEC 2021), które niedawno odbyły się w Szanghaju. Hasło przewodnie, pod którym zaprezentowano rozwiązania Shanghai Electric podczas targów, mówi o stworzeniu nowego ekosystemu zielonej energii, skupiając się na sześciu głównych obszarach sektora nowej energii: energetyce bezemisyjnej, zielonej produkcji wodoru, oszczędności energii w przemyśle, ekologicznym transporcie, ekologicznych budynkach i inteligentnym magazynowaniu energii.

Podczas wydarzenia stworzony przez Shanghai Electric Guoxuan system zarządzania akumulatorem (BMS) do magazynowania energii elektrochemicznej zdobył nagrodę „Megawatt Jadeite Award" za innowacyjny projekt, który rozwiązuje jedną z nieodłącznych wad w tradycyjnej architekturze systemu zarządzania akumulatorem. Dzięki hierarchicznemu zarządzaniu projektowaniem i procesem w modułach funkcjonalnych system może śledzić i kontrolować status roboczy wszystkich urządzeń wewnątrz systemu magazynowania energii z dużą precyzją i prędkością. Zoptymalizowana architektura pozwala mu natomiast wychwytać dynamikę usterek w czasie rzeczywistym za pośrednictwem systemu w chmurze, odnotowując usterki w ciągu milisekund.

Magazynowanie energii to kluczowy element transformacji energetycznej, ponieważ pozwala ono poradzić sobie z nieciągłym, niekontrolowanym i zdalnym charakterem źródeł energii odnawialnej. Szeroka skala i duże tempo wprowadzania infrastruktury energii odnawialnej na całym świecie oznacza pilne zapotrzebowanie na technologie magazynowania, które zwiększają elastyczność nowych źródeł energii.

Po latach rozwoju światowy rynek magazynowania energii zaczyna nabierać kształtów i zgodnie z prognozami w najbliższych latach ma odnotować znaczny wzrost. W 2021 r. Stany Zjednoczone stały się światowym liderem we wprowadzaniu akumulatorów do sieci i źródeł odnawialnych, a ich udział w światowym rynku magazynowania energii wynosi 41%. Drugie miejsce na światowym rynku magazynowania energii do 2023 r. ma zająć Europa, która realizuje politykę klimatyczną wprowadzaną w rosnącej liczbie krajów. W 2020 r. moc zainstalowana w Chinach osiągnęła poziom 35,6 GW, co daje im 18,6% udziału w globalnym rynku.

Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką magazynowanie energii odgrywa w przyspieszaniu kolejnej fali rewolucji energetycznej, ma ono zasadnicze znaczenie dla transformacji i rozwoju sektora energetycznego w Chinach i na świecie. W tym kontekście Shanghai Electric otwiera nowe, nieznane dotychczas obszary w energetyce odnawialnej dzięki wydajnym i stabilnym urządzeniom do magazynowania energii. Bazując na jej inteligentnych technologiach i światowej klasy narzędziach cyfrowych, spółka nakreśliła plan i strategię rozwoju produktów i rozwiązań w zakresie magazynowania energii, które mają wesprzeć cały łańcuch wartości na rynku nowej energii w dążeniach do kreowania bardziej zrównoważonej i zielonej przyszłości.

W 2021 r. miał miejsce kolejny kamień milowy dla Shanghai Electric w dążeniach firmy do rozwoju rozwiązań z zakresu magazynowania energii. Było to podpisanie przez Shanghai Electric Guoxuan porozumienia ze spółką Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK), w ramach którego podmioty mają zrealizować szereg inwestycji w zakresie nowej generacji systemów magazynowania energii opartych na akumulatorach litowo-jonowych.

Budowa kompleksowego rozwiązania do inteligentnego magazynowania energii na bazie „jednego ogniwa i trzech systemów"

Jeśli chodzi o badania i rozwój, Shanghai Electric Guoxuan konsekwentnie opracowuje i doskonali serie standaryzowanych produktów w celu zwiększenia mocy i ogólnej wydajności systemów magazynowania energii. Ponadto spółka planuje stworzyć kompleksowe rozwiązanie z zakresu inteligentnej energii, skupiając prace technologiczne na stworzeniu systemu zarządzania akumulatorem, systemu monitorowania na poziomie stacji oraz inteligentnego systemu eksploatacyjno-konserwacyjnego.

Każdy akumulator firmy Shanghai Electric Guoxuan przeszedł zewnętrzne badania bezpieczeństwa prowadzone zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, w tym GB/T36276-2018, IEC62619 i UL1973. Stworzony przez nią system zarządzania akumulatorem zapewnia wielopoziomowe systematyczne monitorowanie, zarządzanie i ochronę akumulatora obejmujące ogniwa, moduły, klastry i zestawy akumulatorów. System monitorowania na poziomie stacji zapewnia kompleksową ochronę na poziomie systemu i zarządzanie bezpieczeństwem, natomiast system eksploatacyjno-konserwacyjny w pełni wykorzystuje moc SEunicloud, platformy internetowej Shanghai Electric Industrial, umożliwiając monitorowanie w pełnym cyklu i zarządzanie systemem magazynowania energii.

Dywersyfikacja modelu biznesowego w celu zwiększenia wartości magazynowania energii

Opracowane przez Shanghai Electric rozwiązania z zakresu magazynowania energii stanowiły podstawę realizowanych na przestrzeni lat licznych projektów demonstracyjnych w Chinach, dzięki czemu firma może stworzyć zdywersyfikowany model biznesowy. Projekty te obejmują mikrosieci do magazynowania energii, magazynowanie energii w przemyśle i handlu, magazynowanie energii po stronie sieci, nową energię w połączeniu z magazynowaniem energii, współmagazynowanie energii ze źródeł fotowoltaicznych oraz rozwiązania łączące magazynowanie energii i ładowanie. Jednym z najlepszych przykładów takiego projektu jest stacja magazynowania energii w Golmud, pierwszy tego typu niezależny obiekt w Chinach. Stanowi on spoiwo dla łańcucha dostaw, tworząc ekosystem magazynowania energii, który obejmuje realizację inwestycji, eksploatację, dostarczanie osprzętu, budowę oraz eksploatację i konserwację.

Odnośniki:

www.shanghai-electric.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric