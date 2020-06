Shanghai Electric przyspiesza proces cyfryzacji przemysłowej poprzez modernizację platformy SEunicloud

Platforma SEunicloud stworzona przez Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd, oficjalnie w użyciu od 2019 r., może być stosowana w różnych kontekstach, w tym przy obsłudze inteligentnych elektrowni wiatrowych, zdalnej obsłudze elektrowni cieplnych, utrzymaniu sprzętu oraz przechowywaniu i dystrybucji energii. Platforma zapewnia wydajne rozwiązania z zakresu diagnozowania i usuwania usterek, obsługi zdalnej, utrzymania i planowania energii stosownie do zapotrzebowania w różnych kontekstach.

Oparte na platformie SEunicloud rozwiązanie z zakresu inteligentnego łańcucha dostaw zostało zaprojektowane w taki sposób, aby bezpośrednio dostosować produkcję do zapotrzebowania. Od wznowienia prac, które nastąpiło w lutym, spółka uruchomiła 1781 projektów zakupów drogą internetową, których końcowa wartość ofertowa przekroczyła 800 mln juanów.

Dzięki tej zaawansowanej i funkcjonującej na wielu płaszczyznach platformie cyfrowej użytkownicy mogą przyspieszyć proces odbudowy, eliminując problem napiętego łańcucha dostaw poprzez zdalną diagnostykę sprzętu, zakup i zarządzanie łańcuchami dostaw oraz monitorowanie kontraktów z dostawcami, przetargi u źródeł, zakupy realizowane drogą internetową i koordynację zamówień. Inteligentna platforma łańcucha dostaw umożliwia również powiązanie sprzedających z kupującymi w oparciu o analizę danych historycznych w procesie ustalania cen, a także automatycznie monitoruje i dokumentuje historyczne dane dotyczące wydajności dostawców, uwzględniając ich w ogólnym procesie zarządzania łańcuchem dostaw pod kątem należytego wykonania.

Oparte na platformie SEunicloud rozwiązanie DES-PSO z zakresu planowania energii jest tworzone wspólnie przez Shanghai Electric Distributed Energy Co., Ltd i Lawrence Berkeley National Laboratory. Obejmuje ono funkcje projektowania i planowania, analizy inwestycji i oceny ryzyka, umożliwiając klientom ocenę opłacalności planowanych na dużą skalę projektów produkcji energii jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Oparte na platformie SEunicloud, stworzonej przez Shanghai Electric, rozwiązanie e-commerce obejmuje 90% absolutnie niezbędnych części zamiennych i stanowi pojedynczą platformę oferującą m.in. części zamienne, usługi konserwacyjne i optymalizację procesów transformacji. Ułatwia ono dostawę drogą internetową ponad 22 tys. części zamiennych i 70 standardowych pakietów naprawczych po cenach zbliżonych do cen fabrycznych. Klienci mogą korzystać ze standardowych formatów określania wymogów, co poprawia efektywność transakcji dzięki niezakłóconej komunikacji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. W oparciu o analizę dużych zbiorów danych platforma e-commerce może przyczynić się do inkubacji zintegrowanego rozwiązania opartego na danych na potrzeby tworzenia inteligentnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb produktów i usług.

„W szerszym ujęciu nowej infrastruktury Shanghai Electric wykorzystuje swoją przewagę konkurencyjną w obszarze dużych zbiorów danych (big data) w obrębie wielu kanałów, tworząc fundament zintegrowanego i opartego o platformę rozwiązania dla całego przemysłu energetycznego - powiedział Huang Ou, dyrektor i prezes Grupy Shanghai Electric. - Naszym celem jest udostępnienie tej technologii w niedalekiej przyszłości przedsiębiorstwom działającym w różnych branżach".

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) to przedsiębiorstwo zajmujące się przede wszystkim projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu do generacji energii i sprzętu przemysłowego. Firma skupia się na produkcji i sprzedaży urządzeń energetycznych, w tym urządzeń do elektrowni węglowych, gazowych, jądrowych i wiatrowych oraz urządzeń do magazynowania energii, wysokiej jakości sprzętu chemicznego, rozwiązań w zakresie sieci energetycznych oraz inteligentnych systemów zasilania; dział sprzętu przemysłowego zajmuje się produkcją i sprzedażą dźwigów, średnich i dużych silników elektrycznych, inteligentnego sprzętu produkcyjnego, podstawowych części przemysłowych, sprzętu do ochrony środowiska, zaś dział usług zintegrowanych - inżynierią i usługami z zakresu energetyki, ochrony środowiska i automatyki, w zakresie internetu przemysłowego, usług finansowych, handlu międzynarodowego, wysokiej jakości usług nieruchomości itd.

