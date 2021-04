Shanghai Electric publie ses résultats annuels pour 2020 et ouvre la voie à un avenir carboneutre

En 2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires total de 137,285 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,67 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la Société est en hausse de 7,34 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 3,758 milliards de yuans. Les nouvelles commandes sont passées à 185,55 milliards de yuans et les commandes à 276,09 milliards de yuans, en hausse de 8,7 % et 14,7 % respectivement par rapport à l'année précédente. La Société propose de verser un dividende final de 0,7178 yuan pour chaque tranche de dix actions.

Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, Shanghai Electric a obtenu d'excellents résultats en atténuant les répercussions sur différents secteurs d'activité. Le secteur d'activité des équipements énergétiques a maintenu une performance stable et réalisé un chiffre d'affaires de 55,96 milliards de yuans, soit une augmentation de 21,8 % par rapport à l'année précédente, principalement attribuable à la croissance rapide du secteur des éoliennes et des composants. La Société a également connu une croissance de ses revenus provenant du secteur d'activité des services intégrés, qui comprend l'ingénierie et les services énergétiques, l'ingénierie et les services environnementaux, l'ingénierie et les services d'automatisation, le service Internet industriel, les services financiers, les services de commerce international et plus encore. Ce segment a progressé de 17,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 52,232 milliards de yuans, en particulier grâce à la croissance accélérée du secteur de l'ingénierie et des services énergétiques.

Durant cette même période, Shanghai Electric a réalisé d'importants progrès dans la réforme des mécanismes institutionnels, le développement intégré des technologies, l'investissement dans la recherche scientifique et l'innovation, le développement de solutions intelligentes, et la mise au point de sa plateforme Internet industriel SEunicloud, poursuivant sa route pour devenir une entreprise de classe mondiale.

En 2020, la Société a réussi à obtenir l'approbation du comité des inscriptions de la Bourse de Shanghai pour inscrire sa filiale, Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. (« SEWP ») au Conseil d'innovation en science et technologie, et a terminé le projet de réforme de la propriété mixte de Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) et de Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. En outre, afin de stimuler la consommation de nouvelles énergies et d'atteindre un développement vert et durable, Shanghai Electric a fait la promotion proactive de la transformation énergétique et de ses services énergétiques complets comprenant « l'intégration de l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, thermique et de stockage » et « l'intégration de la source, du réseau, de la charge et du stockage d'énergie ». La Société a également augmenté ses investissements en recherche et développement et a lancé avec succès le premier projet d'éolienne à « démarrage noir » d'une capacité de plus de 5 MW, établissant ainsi les capacités technologiques complètes d'une solution énergétique intelligente.

Soucieuse de cultiver l'énergie renouvelable et le stockage d'énergie, Shanghai Electric a officiellement lancé plusieurs solutions intelligentes tout au long de 2020. L'année dernière, l'entreprise a mis en œuvre la base industrielle de batteries au lithium de Nantong de Shanghai Electric Guoxuan, a lancé son projet intégré d'énergie éolienne et solaire intelligente dans la zone industrielle de Minhang à Shanghai, et a mis en service la centrale de stockage d'énergie Meiman Minhang de Shanghai Electric Golmud à Golmud City, dans la province du Qinghai.

Shanghai Electric a ajouté près de 30 000 nouveaux appareils à sa plateforme Internet industrielle « SEunicloud » au cours de l'exercice 2020, pour un actif total de 24,7 milliards de yuans. L'entreprise a également développé et intégré 15 applications industrielles, allant de la mise en réseau de l'équipement au diagnostic des défaillances, en passant par la planification énergétique. Parallèlement, Shanghai Electric a mis au point huit solutions industrielles préliminaires, qui comprennent l'exploitation et l'entretien intelligents de l'énergie éolienne, l'exploitation et l'entretien à distance de l'énergie thermique, l'utilisation et l'entretien d'outils mécaniques, la batterie de stockage d'énergie et l'énergie distribuée.

À l'avenir, Shanghai Electric continuera de mettre en œuvre sa philosophie de développement « trois pas en avant » orientée vers la stratégie, la résolution de problèmes et les résultats. La Société continuera de développer sa gamme complète de services énergétiques intelligents dans le but de propulser l'industrie vers un avenir numérisé, connecté et intelligent.

