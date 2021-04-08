Shanghai Electric публикует результаты 2020 года и строит углеродно-нейтральное будущее

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Shanghai Electric

Apr 08, 2021, 04:54 ET

Shanghai Electric публикует результаты своей деятельности за 2020 год и прокладывает дорогу в углеродно-нейтральное будущее 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 8 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее «Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727), являющаяся ведущим мировым производителем и поставщиком электроэнергетического и промышленного оборудования и интеграционных услуг, опубликовала подтвержденные аудиторами результаты своей деятельности за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2020 г.

Shanghai Electric 2020 Annual Results
Shanghai Electric 2020 Annual Results

В 2020 году совокупная выручка компании составила 137,285 млрд юаней, превысив аналогичный показатель прошлого года на 7,67%, а чистая прибыль владельцев Компании выросла на 7,34% по сравнению с прошлым годом и составила 3,758 млрд юаней. Объем новых заказов вырос до 185,55 млрд юаней, а общий объем портфеля заказов — до 276,09 млрд юаней. Эти показатели превысили прошлогодние значения на 8,7 и 14,7% соответственно. Компания предложила выплатить финальные дивиденды в размере 0,7178 юаня на каждые десять акций.

Несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, компания Shanghai Electric добилась превосходных результатов, снизив влияние на окружающую среду в различных сегментах своей деятельности. В сегменте энергетического оборудования сохранились устойчивые результаты: его выручка достигла 55,96 млрд юаней, превысив прошлогодний уровень на 21,8%, что главным образом было обусловлено быстрым ростом объемов реализации ветроэнергетических установок и их комплектующих. Кроме того, Компания увеличила доход от своего сегмента комплексных услуг, включающего в себя энергетику и сопутствующие услуги, инженерные средства защиты окружающей среды и сопутствующие услуги, автоматизацию и сопутствующие услуги, услуги промышленного Интернета, финансовые услуги, внешнеторговые услуги и пр. Выручка в данном сегменте возросла на 17,9% по сравнению с прошлым годом, составив 52,232 млрд юаней, а ее увеличение было обусловлено ускоренным ростом в сфере энергетики и сопутствующих услуг.

В то же время компания Shanghai Electric добилась значительных успехов по таким направлениям, как реформирование институциональных механизмов, комплексное развитие технологий, инвестиции в научные исследования и инновационную деятельность, разработка интеллектуальных технологий и создание собственной платформы промышленного интернета SEunicloud — что обеспечивает устойчивый прогресс на пути к превращению в предприятие мирового класса.

В 2020 году Компания успешно получила одобрение листинговой комиссии Шанхайской фондовой биржи относительно регистрации акций своей дочерней компании Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("SEWP") на Совете по научно-техническим инновациям, а также завершила частичную приватизацию Шанхайско-Жэньминьского завода электроаппаратуры (SREAW) и компании Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Кроме того, в целях стимулирования потребления новых типов энергоносителей и обеспечения экологически безопасного и устойчивого развития компания Shanghai Electric активно занималась популяризацией энергетической трансформации и продвижением своих комплексных услуг в сфере энергетики, включающих «интеграцию ветряных, солнечных, гидротехнических и тепловых источников энергии и средств ее хранения» и «интеграцию источников, сетей, потребителей и систем накопления/хранения энергии». Компания также увеличила объем капиталовложений в научно-исследовательскую деятельность и успешно запустила в эксплуатацию первый в мире ветроэнергетический объект с возможностью автономного пуска мощностью более 5 МВт, что обеспечило полноценные технологические возможности для создания интеллектуальной энергетической системы.

В течение 2020 года компания Shanghai Electric, нацеленная на разработку возобновляемых источников энергии и средств для ее хранения, официально представила целый ряд разработок интеллектуальных систем. В прошлом году компания ввела в действие свою промышленную базу Shanghai Electric Guoxuan для производства литиевых аккумуляторов в Наньтуне, а также комбинированный объект ветросолнечной интеллектуальной энергетики в шанхайской промышленной зоне Миньхан и энергохранилище Shanghai Electric Golmud Meiman Minhang в городе Голмуд провинции Цинхай.

В 2020 финансовом году компания Shanghai Electric пополнила свою платформу промышленного интернета SEunicloud примерно 30 тысячами новых устройств, в результате чего общая стоимость активов составила 24,7 млрд юаней. Кроме того, компания разработала и внедрила 15 отраслевых приложений, охватывающих самые различные сферы от сетевого взаимодействия элементов оборудования и диагностики неисправностей до планирования производства электроэнергии. Одновременно с этим компания Shanghai Electric разработала восемь испытательных отраслевых решений, включая интеллектуальную систему эксплуатации и технического обслуживания ветроэнергетических объектов, систему дистанционного управления и обслуживания объектов теплоэнергетики, систему эксплуатации и технического обслуживания станков, аккумулятор энергии и систему распределенного производства электроэнергии.

В перспективе компания Shanghai Electric продолжит реализацию своего принципа развития «три шага вперед» с ориентацией на стратегию, решение проблем и обеспечение результатов. Компания также продолжит развитие своих комплексных услуг в сфере умной энергетики с целью ускорить движение отрасли к интеллектуальному будущему на основе цифровых технологий и сетевого взаимодействия.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1482479/Shanghai_Electric_2020_Annual_Results.mp4 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg  

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