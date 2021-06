Shanghai Electric réalise des progrès significatifs sur la tour CSP et la centrale à auge parabolique du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum

La quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum est le plus grand projet d'énergie solaire à concentration (CSP) au monde, qui utilise des technologies solaires hybrides de pointe pour générer 950 MW d'énergie propre, notamment une centrale à tour CSP de 100 MW, trois centrales paraboliques CSP de 200 MW et une capacité photovoltaïque (PV) de 250 MW.

La tour solaire, située à 260m de hauteur au centre du site de l'usine de la tour CSP, sera également la plus haute structure de ce type au monde. Une fois terminé, le stockage combiné de l'énergie thermique de la tour solaire et des centrales à auge paraboliques permettra une disponibilité énergétique 24h/24 et 7j/7, chaque centrale CSP à auge parabolique ayant une capacité de stockage d'énergie de 13,5 heures et la tour pouvant atteindre jusqu'à 15 heures.

Le nitrate, le médium de stockage de la chaleur pour la centrale à auge parabolique II, est stocké dans huit réservoirs, chacun mesurant 45 mètres de diamètre et possédant une capacité de 25 000 mètres cubes. L'environnement désertique rude a présenté un défi de taille pour le test et les pénuries de main-d'œuvre pendant le Ramadan ont ajouté une autre couche d'incertitude aux progrès réalisés dans l'ensemble. Le test a finalement été terminé à temps avec l'aide de camions citerne qui ont transporté et déchargé l'eau dans des réservoirs d'eau provisoires, à travers lesquels l'eau était pompée dans les réservoirs de sel fondu.

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les travailleurs sur place pour leur dévouement et leur travail acharné afin de veiller à ce que le test soit terminé rapidement et à temps, malgré les énormes difficultés causées par une pénurie de main-d'œuvre et les températures élevées du pays. » a déclaré Zhao Hui, chef de projet du Dubaï CSP Project de Shanghai Electric Power Generation Engineering Co.

« Leurs performances exceptionnelles ont également garanti le bon déroulement de l'installation du pipeline de la tour centrale CSP, qui est le cœur et l'une des parties les plus importantes de la structure. L'espace dans la tour est extrêmement réduit, étant donné que la longueur totale des tuyaux à l'intérieur de la tour centrale est supérieure 500 mètres. Pour s'assurer que le travail puisse être fait à temps, l'équipe du projet a formulé des plans d'installation bien pensés et a surmonté tous les problèmes invisibles sans causer de retard », a-t-il ajouté.

Le système de stockage de sel fondu est la réponse aux problèmes que pose le stockage d'énergie thermique. Le stockage d'énergie thermique réalisé par des systèmes de sel fondu permet de produire de l'électricité par temps nuageux ou après une longue nuit, avec une efficacité de fonctionnement élevée et de faibles coûts d'investissement par kilowattheure. Pendant la journée, le sel fondu est acheminé vers un échangeur de chaleur à partir d'un réservoir froid pour absorber la chaleur de l'huile à haute température. Le sel fondu chauffé peut ensuite être stocké dans un réservoir chaud isolé qui peut ensuite envoyer le liquide pour alimenter des turbines à vapeur la nuit ou lors de conditions météorologiques défavorables.

En 2018, Shanghai Electric a été nommé entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) pour la quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï après la signature de l'accord avec DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) et ACWA Power pour entreprendre les projets CSP de 700 MW et PV de 250 MW. Financé par le Fonds de la Route de la soie et l'ACWA, il s'agit d'un projet phare de l'initiative Belt and Road de la Chine, ainsi que d'une étape importante pour Shanghai Electric à la création de services publics d'énergie renouvelable au Moyen-Orient et son changement d'orientation de l'énergie au charbon en énergies renouvelables.

En 2021, Shanghai Electric se classe 17e dans la liste des 100 meilleurs entrepreneurs internationaux, 5ème dans le domaine de l'ingénierie électrique, selon la dernière évaluation publiée par la China International Contractors Association. De plus, la Société a également obtenu la note la plus élevée de l'association, soit « entrepreneur international de niveau A ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1531736/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric