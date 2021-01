Shanghai Electric renforce sa gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise pour le projet de centrale solaire MBR de Dubaï

SHANGHAI, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le Shanghai Electric Group (« Shanghai Electric » ou « la société ») a renforcé sa gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise pour la phase 5 du projet de construction de la centrale solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum (centrale solaire MBR) de 900 MW de Dubaï, et a reçu les éloges de Shuaa Energy, la coentreprise qui dirige le projet.

Depuis le début des travaux de construction en août 2020, Shanghai Electric s'est engagée à renforcer les mesures de lutte contre la pandémie et à assurer la sécurité des employés, ainsi qu'à faire participer les travailleurs à des activités de protection de l'environnement. Pour féliciter le personnel de son travail acharné, le PDG de Shuaa Energy, Omar Hassan, a remis le prix de la performance d'excellence 2020 au service du projet. Il a également exprimé sa gratitude pour les efforts déployés au cours des six derniers mois et sa confiance en l'avenir.

La plus grande centrale solaire au monde

La centrale solaire MBR devrait devenir la plus grande centrale solaire sur un seul site au monde, selon le modèle du producteur d'électricité indépendant, avec une capacité totale prévue de 5 GW et une valeur totale d'investissement de 136 milliards de dollars américains une fois la construction terminée. Une fois mise en service, la centrale devrait réduire les émissions de carbone de Dubaï de 6,5 millions de tonnes par an.

La phase 5 de 900 MW du projet portera la capacité de production de la centrale solaire MBR à 2 863 MW, ce qui permettra de fournir de l'électricité à 270 000 foyers et de compenser jusqu'à 1,18 million de tonnes d'émissions de carbone chaque année. Jusqu'à présent, 85 % des travaux de conception de la phase 5 ont été achevés, et 40 % de la construction des lignes de transport d'électricité à haute tension sont terminés

En tant que nouvelle référence mondiale dans l'industrie solaire, la centrale solaire MBR est dotée de certains des panneaux solaires les plus rentables au monde. Ces panneaux solaires photovoltaïques bifaciaux les plus récents captent la lumière solaire est captée des deux côtés, tandis qu'un système de suivi de l'énergie solaire avancé accroît l'efficacité de la production. Il s'agit du projet d'énergie solaire le plus avancé du Moyen-Orient à ce jour. Sa réalisation a été rendue possible grâce au partenariat robuste et fructueux entre Shanghai Electric et ACWA Power, établi dans le cadre de la phase 4 du projet de production d'énergie thermique solaire de la centrale et qui vise à faire progresser le développement durable et à faibles émissions de carbone de Dubaï.

Mesures contre la pandémie pour la sécurité des employés

Alors que la pandémie persiste, Shanghai Electric adopte des mesures supplémentaires pour veiller à ce que ses employés à l'étranger soient en sécurité. En fait, les personnes en poste à l'étranger auront la priorité pour se faire vacciner contre la COVID-19. Parallèlement, l'entreprise assure également la désinfection régulière du bureau et des locaux, tandis que le service du projet dispose toujours d'une gamme complète de fournitures de prévention des pandémies, notamment des masques, des vêtements de protection individuelle, des lunettes de protection, des désinfectants, des vitamines, des médicaments et des salles d'isolement.

Pour renforcer les liens entre les employés chinois et locaux, des fêtes d'anniversaire sont organisées pour rassembler les gens. Des jeux comme le tennis de table, les échecs et les cartes sont organisés pour améliorer la cohésion et renforcer le sentiment d'appartenance. En outre, des prestations annuelles seront versées aux familles des travailleurs à l'étranger à l'occasion du Nouvel An chinois, et une activité spéciale faisant participer les employés chinois et locaux à la rédaction de couplets pour le Festival du printemps sera organisée en l'honneur de cette célébration culturelle.

Action environnementale et RSE

En plus de se consacrer à la construction de nouvelles infrastructures énergétiques partout dans le monde, Shanghai Electric s'engage à sensibiliser ses employés à la responsabilité sociale de l'entreprise et aux enjeux environnementaux. En août 2020, le service du projet de production d'énergie thermique solaire pour Dubaï de l'entreprise a répondu à l'appel de l'organisation de protection de l'environnement des Émirats arabes unis (EAU) et a participé à ses activités de recyclage des déchets organisées sous le thème « My Community, Everybody's Community » (ma communauté, la communauté de tout le monde). À cette occasion, le service du projet a amassé près de 245 kilogrammes de matières recyclables.

Grâce à de telles initiatives, Shanghai Electric cherche à accroître sa contribution au développement durable des Émirats arabes unis et à promouvoir un avenir meilleur pour tous.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric