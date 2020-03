Shanghai Electric reprend d'importants projets internationaux avec le soutien des « roses du désert »

Projet de centrale solaire thermodynamique à concentration (CSP) à site unique le plus complet au monde, le projet hybride de 700 MW CSP + 250 MW PV de Dubaï, dont la tour de capteur solaire du bâtiment principal vient d'être achevée en janvier 2020, a accéléré sa construction pour respecter la date limite de mise en service fixée à août 2021.

Pour surmonter les difficultés liées à l'épidémie de coronavirus, Shanghai Electric a lancé une solution de vidéoconférence et de télécommunications pour faciliter les communications entre la succursale locale et le Design Institute.

Depuis janvier de cette année, Shanghai Electric travaille avec ses partenaires locaux à la création d'une équipe spécialisée de prévention et de contrôle des virus afin de protéger le personnel qui travaille sur le terrain. Le personnel recruté sur place a reçu des fiches d'information et des guides ainsi qu'une formation sur la sécurité, dispensée sur place en anglais et en arabe.

M. Abunayyan, président d'ACWA Power, a salué le travail du gouvernement chinois qui a réussi à contrôler et gérer efficacement la propagation du coronavirus. Il a également souligné les efforts de Shanghai Electric pour contrôler le site du projet et mettre en place des mesures d'atténuation afin de faire face à d'éventuels dommages et rattraper le retard accumulé par rapport au calendrier des travaux.

« La réactivité dépend du travail de préparation, il est donc important pour Shanghai Electric d'allouer des ressources, de dispenser des formations en temps voulu et de construire un système pour améliorer la capacité opérationnelle en fonction de l'évaluation des risques », a déclaré Zhao Hui, directeur du projet de Dubaï. Dans le cadre du système, les objectifs de développement durable (ODD) de l'UNESCO sont mis en œuvre dans tous les projets menés par Shanghai Electric, Shanghai Electric Dubaï organisant régulièrement des exercices de sécurité HSE pour se préparer à des événements imprévus.

Le projet a également recruté 903 employés locaux supplémentaires à des postes de construction et de gestion suite à une réduction du personnel sur place en raison des restrictions de voyage mondiales.

« Il est probable que prenions de l'avance sur le calendrier en développant notre réserve de talents locaux à la suite de l'épidémie », a déclaré Zhao Hui.

« Les employés sont la principale force pour un retour à la normale des travaux. Malgré l'épidémie, 70 travailleurs chinois continuent de travailler sur place, dont 10 femmes. Je suis particulièrement reconnaissant envers les travailleuses, car ce sont des « roses du désert » grandement méritantes qui incarnent parfaitement l'esprit #EachforEqual », a déclaré Zhao Hui.

Le projet de Dubaï compte 24 travailleuses et près de la moitié d'entre elles continuent de travailler sur le site malgré l'épidémie.

« J'ai choisi de rester malgré la peur », a déclaré l'ingénieure Guo Liming, qui travaille sur le projet de Dubaï et fait partie des employées restées sur le terrain. « Notre équipe s'efforce de transformer le désert en oasis et je suis fière d'en faire partie. »

Au sein de Shanghai Electric, 19,9 % des postes sont occupés par des femmes, ce qui dépasse le taux de participation des femmes dans l'industrie qui est actuellement de 12 %, comme l'indique le rapport « L'avenir des femmes au travail » du cabinet de conseil McKinsey.

« Shanghai Electric a récemment lancé une campagne de contribution qu'il convient de saluer pour aider les personnes dans le besoin en Chine. En tant qu'équipe de projet, nous avons été plus forts que jamais, luttant contre la tournure malheureuse des événements avec toutes les mesures de contrôle nécessaires en place. Seul, on peut faire si peu ; alors qu'ensemble, on peut faire beaucoup », a déclaré Amreena, ingénieure HSE à Dubaï.

