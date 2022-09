Shanghai Electric salta para o 40º lugar na lista da ENR das 250 principais empreiteiras internacionais de 2022

XANGAI, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric subiu para o 40º lugar na lista Top 250 International Contractors (250 principais empreiteiras internacionais) de 2022, divulgada pela Engineering News-Record (ENR), uma publicação acadêmica de renome mundial de notícias, análises, comentários e dados sobre o setor global de engenharia e construção.

A empresa ficou em 51o lugar no ano passado, subindo rapidamente para essa posição mais alta na lista em apenas um curto período. Considerada de forma generalizada como o barômetro do setor, a lista anual da ENR é uma classificação altamente influente e confiável, que reflete de forma abrangente as tendências em todo o mercado internacional de engenharia ao longo do ano.

A lista classifica as construtoras do mundo com base na receita gerada pela soma dos projetos em que estão envolvidas. A Shanghai Electric entrou para a lista em virtude de 11 de seus principais projetos internacionais, incluindo uma instalação fotovoltaica-térmica (PV-T) e Fase 5 do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, em Dubai; a mina integrada de carvão Thar Block-1, no Paquistão; uma usina de energia térmica a gás em Pancevo, na Sérvia; uma instalação solar no Chipre; bem como usinas de energia em Rupsha, Bangladesh, e na província de Wassit, no Iraque.

Além disso, a empresa ficou em terceiro lugar na lista entre as empresas estatais de engenharia de energia da China, subindo uma posição em relação ao ano passado, classificando-se, ao mesmo tempo, entre as dez primeiras na lista regional do mercado do Oriente Médio.

Apesar do impacto contínuo da pandemia da COVID-19 em 2021, a Shanghai Electric alcançou vários marcos importantes, superando desafios sem precedentes e continuando a implementação de seus projetos no exterior, garantindo o crescimento ininterrupto da receita dos projetos e contribuindo significativamente para a ascensão da empresa na lista da ENR.

Entre esses marcos estão a conexão da rede da Zona 1 da instalação PV-T da empresa em Dubai e das unidades de turbina a gás de Pancevo, a entrega temporária da Zona A na Fase 5 do Parque Solar de Dubai, os testes hidráulicos de caldeiras na usina Thar, a ligação da usina fotovoltaica da mina de carvão Thar à rede elétrica em Bangladesh (uma rede atualmente altamente dependente de combustíveis fósseis) e a colocação do concreto na base de turbinas a vapor de Rupsha.

Em 2022, 79 empresas da China Continental foram incluídas na lista, tornando a China a primeira do mundo em termos do número de empresas a se classificarem. Além da Shanghai Electric, quatro delas estão envolvidas no setor de engenharia de energia: a Power Construction Corporation of China (PowerChina), o China Energy Engineering Group (Energy China) e a China National Machinery Industry Corporation. A Shanghai Electric também se classificou entre as dez primeiras na lista regional, juntamente com a PowerChina, Energy China, China State Construction Engineering Corporation e China Railway Construction Group Corporation.

De acordo com a lista da ENR, o mercado global de construção de infraestrutura mostrou uma recuperação em 2021. A receita de contratação combinada das 250 principais empresas aumentou 5,1% em relação ao ano anterior, chegando a USD 547,2 bilhões no ano passado, ao mesmo tempo que o faturamento internacional combinado das empresas diminuiu 5,4%, baixando para USD 397,9 bilhões, uma grande melhoria em comparação com a queda de 11,1% em 2020. Entre as 236 empresas que permaneceram na lista por dois anos consecutivos, em 2021 e 2022, 62,3% observaram um aumento no faturamento internacional.

Todas as 250 principais empresas desenvolveram competências diferenciadas em seus respectivos mercados regionais. O empreiteiros chineses, particularmente, mantiveram seu papel de liderança na África (com uma participação de 59,3%), na Ásia (55,3%) e no Oriente Médio (40%). Em 2021, o faturamento proveniente do negócio de construção de transporte das 250 principais empresas atingiu USD 132,17 bilhões, representando 33,2% do total, seguido da construção habitacional, petroquímica e engenharia de energia, e o faturamento combinado dos quatro tipos de negócios representou 80,1% do total.

Sobre a Shanghai Electric

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) é uma fabricante de equipamentos de ponta de primeira classe com foco em energia inteligente, fabricação inteligente e infraestrutura inteligente para oferecer soluções de sistemas ecológicos inteligentes de grau industrial. A empresa tem presença global em setores como novas energias, energia limpa eficiente, automação industrial, dispositivos médicos e proteção ambiental.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

SOURCE Shanghai Electric