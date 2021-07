Shanghai Electric se classe parmi les 50 marques les plus importantes de Chine avec 145 milliards de RMB, soit une augmentation de 37,4 % en glissement annuel

En plaçant les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et les systèmes de gestion de l'énergie au cœur de ses préoccupations technologiques, Shanghai Electric s'efforce de mettre au point des technologies vertes qui produisent de l'énergie 100 % renouvelable, tout en développant des technologies et des produits énergétiques intégrés qui intègrent les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et les micro-réseaux intelligents. Le projet d'énergie renouvelable de Chongming Sanxing Town, alimenté par les solutions intégrées d'énergie propre de Shanghai Electric, a généré plus de 400 MW d'électricité verte depuis sa mise en service en 2018 et a réduit d'environ 400 tonnes les émissions de CO 2 .

Grâce à la technologie de gestion et de contrôle dynamique « production-réseau-stockage », le projet de démonstration d'énergie intelligente Shantou de Shanghai Electric garantit une alimentation électrique stable et de haute qualité tout en tirant pleinement parti des abondantes ressources naturelles éoliennes et solaires de la région pour atteindre l'équilibre énergétique et une certaine auto-optimisation. Cela permet au projet de générer une énergie presque entièrement renouvelable et de réduire les émissions de CO 2 de 6 500 tonnes par an.

Promouvoir une coopération gagnant-gagnant en apportant plus de valeur aux clients

Appelé à devenir l'un des parcs solaires les plus avancés au monde, équipé de la plus haute tour de concentration d'énergie solaire (CSP), le projet de Dubaï construit par Shanghai Electric met en œuvre les normes de qualité les plus élevées et dispose de la plus grande capacité solaire installée.

En outre, en tant que principal fournisseur du réacteur Hualong One (HPR1000) de la centrale nucléaire pakistanaise de Karachi, Shanghai Electric fournit des équipements clés tels que les internes du réacteur et les unités de turbine à vapeur de la centrale. Le projet peut générer près de 10 milliards de kWh d'électricité par an, ce qui correspond à la consommation d'énergie d'un million de résidents locaux. Cela équivaut à une réduction de 3,12 millions de tonnes de la consommation de charbon standard et de 8,16 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an.

Shanghai Electric envisage un nouveau modèle de gestion urbaine numérique reposant sur des technologies numériques robustes et des infrastructures informatiques flexibles. La solution de gestion urbaine numérique de l'entreprise est conçue pour relever les défis actuels de la gestion urbaine en combinant l'Internet des objets (IoT), de puissants outils numériques et des infrastructures intelligentes pour créer un système permettant aux villes de partager leurs ressources. Le système relie le service du secteur public à un réseau de villes intelligentes, éliminant les barrières de données existant entre les villes pour permettre aux systèmes de gestion et de gouvernement urbains d'être plus sûrs, efficaces et performants.

L'autonomisation numérique accélère l'innovation technologique

Conçue pour optimiser les services destinés au secteur des équipements haut de gamme, la plateforme Internet industrielle évolutive basée sur le cloud SEunicloud de Shanghai Electric s'appuie sur l'expérience industrielle et les cas de réussite de l'entreprise pour développer une gamme variée de solutions comprenant l'exploitation et la maintenance intelligentes des éoliennes, l'exploitation et la maintenance à distance des centrales thermiques, les services après-vente des machines-outils, la gestion intégrée des batteries de stockage d'énergie, les robots thérapeutiques et le traitement de distribution de l'eau.

La plateforme a été déployée dans 15 applications industrielles et s'est concentrée sur huit solutions industrielles, notamment la numérisation de l'énergie hybride éolienne-solaire-stockage, la gestion des actifs des équipements d'entreprise, l'usine numérique MOM, la protection intelligente de l'environnement, couvrant plus de 100 000 dispositifs intelligents d'une valeur totale de 140 milliards de RMB.

La plateforme de e-commerce et de chaîne d'approvisionnement intelligente de Shanghai Electric fournit des services de gestion de la chaîne d'approvisionnement basés sur Internet et couvrant l'ensemble des liens commerciaux en amont et en aval, des clients aux fournisseurs, en passant par les ventes, la livraison et l'approvisionnement. La plateforme unique offre une protection complète des transactions et sert de site d'échange central pour les services énergétiques, la fabrication d'équipements et les composants standard de l'industrie.

« Dans le contexte d'une nouvelle ère technologique alimentée par l'IoT, le Big Data et la technologie de cloud, Shanghai Electric concentre sa stratégie sur la fabrication intelligente et la numérisation industrielle, en construisant un écosystème industriel unique pour dynamiser l'avenir de l'énergie intelligente, de la fabrication intelligente et de la ville intelligente », a déclaré Zheng Jianhua, président de Shanghai Electric.

