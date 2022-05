Shanghai Electric travaille avec des partenaires pour assurer la progression de ses projets internationaux

Deux de ses projets phares - le projet de centrale à cycle combiné de 800 mégawatts de Rupsha et le projet de centrale photovoltaïque de Yakai au Japon - sont en bonne voie. Au cours de la conférence en ligne, Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), une filiale de Shanghai Electric Power Generation Group, a récemment signé un contrat avec Pacific Green Technologies Group (PGTK) pour le projet de stockage d'énergie par batterie REP 1&2 au Royaume-Uni.

Le projet de stockage d'énergie REP 1&2 au Royaume-Uni

Composé de deux sites d'une capacité totale de 100 MW/100 MWH, le projet de stockage d'énergie REP 1&2 du Royaume-Uni, situé dans le parc énergétique de Ridgeborough, dans le Kent, fait partie de l'accord exclusif entre PGTK et TUPA Energy Limited pour développer jusqu'à 1 100MW de systèmes de stockage d'énergie par batterie (« BESS ») dans le pays.

C'est la première fois que le groupe Shanghai Electric Power Generation participe à un projet international en tant qu'entrepreneur principal, travaillant en tandem avec PGTK pour mettre en commun le meilleur de leur expertise et de leurs ressources afin d'aider le Royaume-Uni à accélérer sa transformation énergétique. Les deux parties ont entamé le processus de conception, le premier lot de fournitures devant être livré au troisième trimestre de 2022.

Le projet de centrale électrique à cycle combiné de 800 mégawatts de Rupsha au Bangladesh

Financé par la Banque asiatique de développement, le projet comprend deux turbines à gaz à cycle combiné de classe F et il s'agira de la plus grande centrale à turbine à gaz jamais construite dans le pays. Situé dans la division de Khulna, la deuxième plus grande division du Bangladesh, le projet vise à alléger la pression sur l'approvisionnement en électricité dans les régions du sud-ouest du pays dans le cadre de la stratégie nationale du Bangladesh visant à renforcer davantage sa sécurité énergétique, jouant un rôle essentiel dans la stimulation de l'économie nationale et offrant plus d'opportunités d'emploi aux résidents locaux.

La construction du projet a récemment fait des progrès importants après que Shanghai Electric ait annoncé que les travaux de levage de la turbine à gaz n° 1 étaient terminés, ouvrant la voie à la phase d'installation de son équipement principal. Cette annonce a été faite après que l'opération de construction sur site ait été bloquée par de multiples défis causés par la pandémie de COVID-19 et la saison sèche qui ont entravé la livraison de matériaux de construction de grande taille. Face aux difficultés et aux défis, Shanghai Electric a coordonné toutes les équipes pour s'assurer que les livraisons étaient effectuées à temps, ce qui a permis d'accélérer considérablement la progression générale.

Projet de centrale photovoltaïque de Yakai au Japon

Le 14 avril, la centrale photovoltaïque de Yakai au Japon a été connectée avec succès au réseau électrique avec le soutien des sous-traitants locaux et des sociétés d'électricité. La centrale solaire, la première de ce type développée par Shanghai Electric dans le pays, fonctionne désormais à pleine capacité pour fournir plus de 20 mégawatts d'énergie renouvelable aux ménages et aux entreprises locales.

L'achèvement du projet dans les délais est le résultat des efforts conjoints des équipes de Shanghai Electric et de ses partenaires pour atténuer l'impact de la septième vague d'épidémie de COVID-19 au Japon et du tremblement de terre de magnitude 7,3 qui a frappé Fukushima le 16 mars. Shanghai Electric a également coordonné son action avec le gouvernement local et les compagnies d'électricité pour permettre à la centrale d'entrer en exploitation commerciale plus tôt que prévu, conformément aux lois et réglementations locales, ce qui a permis au propriétaire de maximiser le rendement du projet.

