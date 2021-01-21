Shanghai Electric укрепляет экологические, социальные и корпоративные механизмы управления для реализации проекта Dubai MBR Solar Park

ШАНХАЙ, 22 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Group (далее "Shanghai Electric" или «Компания») укрепила свои экологические, социальные и корпоративные механизмы управления для реализации 5-й фазы проекта «Солнечный парк им. Мухаммеда ибн Рашида аль-Мактума» (MBR Solar Park) в Дубае мощностью 900 МВт, получив высокую оценку со стороны компании Shuaa Energy, руководящей этим проектом.

С момента начала строительства в августе 2020 года компания Shanghai Electric посвятила себя усилению мер по борьбе с пандемией и обеспечению безопасности сотрудников, а также привлечению работников к деятельности по защите окружающей среды. В целях поощрения сотрудников за их усердную работу глава компании Shuaa Energy Омар Хассан (Omar Hassan) вручил премию за выдающиеся успехи в 2020 году проектному подразделению, выразив свою признательность за последние шесть месяцев упорного труда и свою уверенность в реализации предстоящих задач.

Крупнейший в мире солнечный парк

MBR Solar Park станет крупнейшим в мире автономным солнечным парком на основе модели Independent Power Producer / IPP («Независимый производитель электроэнергии»), суммарная проектная мощность которого составит 5 ГВт, а полная инвестиционная стоимость после завершения строительства — 136 млрд долларов США. Ожидается, что после реализации данного проекта объем углеродных выбросов в Дубае сократится на 6,5 млн тонн в год.

5-я фаза проекта мощностью 900 МВт позволит увеличить производственную мощность MBR Solar Park до 2863 МВт, что предположительно позволит обеспечить электроэнергией 270 тысяч домохозяйств и компенсировать до 1,18 млн тонн углеродных выбросов ежегодно. На данный момент завершено 85% проектных работ пятой фазы, а также построено 40% высоковольтных линий электропередачи.

В рамках проекта MBR Solar Park, являющегося новым мировым эталоном в солнечной энергетике, устанавливаются солнечные панели, входящие в число наиболее экономичных в мире. При использовании новейших двусторонних солнечных батарей солнечный свет улавливается с обеих сторон панели, а усовершенствованная система слежения за солнцем обеспечивает повышение КПД генерации. Этот самый передовой на сегодняшний день проект в сфере солнечной энергетики на Ближнем Востоке реализуется благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству между компаниями Shanghai Electric и ACWA Power, установившемуся во время осуществления 4-й фазы, которая заключалась в строительстве гелиотермальной электростанции, и нацеленному на стимулирование устойчивого развития Дубая при низком уровне углеродных выбросов.

Меры по борьбе с пандемией в целях обеспечения безопасности сотрудников

По мере распространения пандемии компания Shanghai Electric принимает дополнительные меры для защиты своих зарубежных сотрудников. Находящиеся за границей работники получат первоочередную возможность вакцинации против COVID-19. В то же время компания обеспечивает регулярную дезинфекцию офисных и жилых помещений, а ее проектное подразделение всегда имеет в наличии полный комплект средств защиты от пандемии, включая маски, защитную одежду, очки, дезинфицирующие средства, витамины, лекарственные препараты и изоляторы.

В целях укрепления связей между китайскими и местными сотрудниками организуются празднования дней рождения, сближающие людей. Также проводятся игры в настольный теннис, шахматы и карты для укрепления сплоченности и чувства общности. Во время празднования китайского Нового года семьям работников, находящихся за рубежом, будут предоставляться не только ежегодные пособия, но и возможность участия в специальном мероприятии, в ходе которого китайские и местные работники смогут написать стихи к Празднику весны, являющемуся особым культурным событием.

Деятельность в сфере защиты окружающей среды и КСО

Компания Shanghai Electric не только занимается строительством новой энергетической инфраструктуры по всему миру, но и заинтересована в привлечении своих сотрудников к реализации принципов корпоративной социальной ответственности и экологической сознательности. В августе 2020 года подразделение компании, занимавшееся реализацией проекта строительства гелиотермальной электростанции в Дубае, откликнулось на призыв организации по охране окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и приняло участие в организованных ею мероприятиях по переработке отходов под девизом "My Community, Everybody's Community" («Мое сообщество — сообщество всех»). В ходе этих мероприятий проектное подразделение собрало около 245 килограммов вторичного сырья.

Участвуя в таких инициативах, Shanghai Electric стремится расширить свой вклад в устойчивое развитие ОАЭ и способствовать созданию более светлого будущего для всех.

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