Shanghai Electric urychluje výstavbu integrovaného projektu těžby uhlí a elektrárny Thár Blok-1 (Thar Block-1)

ŠANGHAJ, 22. srpna 2020 /PRNewswire/ -- První charterový let vypravený firmou Shanghai Electric a leteckou společností Air China vzlétl ze šanghajského mezinárodního letiště Pchu-tung a přepravil první část týmu pracovníků, inženýrů a manažerů společnosti Shanghai Electric do Pákistánu, kde má pomoci urychlit výstavbu integrovaného projektu Thár Blok-1 (Thar Block-1), který v sobě spojuje uhelné doly a elektrárny. Společnost Shanghai Electric plánuje do této oblasti vyslat stovky odborníků, aby pomohli při budování tohoto nejvýznamnějšího energetického projektu v Čínsko-pákistánském ekonomickém koridoru (CPEC).