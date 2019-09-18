Shanghai Electric ускоряет освоение зарубежных рынков

АБУ-ДАБИ (ABU DHABI), Объединенные Арабские Эмираты, 18 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Group ("Группа"), ведущий производитель энергетического оборудования и провайдер комплексных решений, представила свои новейшие разработки на 24-м Всемирном энергетическом конгрессе (World Energy Congress (WEC), проходившем в Абу-Даби с 9 по 12 сентября. Группа на протяжении многих лет осуществляет свою деятельность за рубежом и имеет обширный опыт реализации проектов с ближневосточными партнерами из различных сфер, включая солнечную, газовую энергетику, обессоливание и энергетический менеджмент.

В стремлении предоставлять более экономичные и интеллектуальные решения, Shanghai Electric разработала ряд передовых продуктов и привезла с собой на WEC широкий спектр взаимосвязанных решений, позволяющих компании обслуживать свою продукцию на протяжении всего жизненного цикла. Представляя отдельные продукты и предлагая более комплексные интегрированные решения, Группа всеми силами стремится к положительным изменениям в стратегическом планировании и адекватному позиционированию собственного бренда в отрасли, исходя из тенденций рыночного развития и спроса.

В последнее время Shanghai Electric активно осваивает зарубежные рынки. В 2018 году Группа получила ряд новых заказов от иностранных клиентов. По своим масштабам эти проекты значительно превзошли внутренний рынок, что в очередной раз подчеркивает эффективность усилий компании по расширению своего присутствия за рубежом в соответствии с китайской инициативой "Пояс и путь". В прошлом году Группа реализовала ряд знаковых зарубежных проектов, включая строительство солнечной электростанции в Дубае, угольной электростанции в Египте, станции комбинированного цикла в Панаме, а также проект опреснения воды в Брунее и многие другие.

Электростанция, возводимая Shanghai Electric в дубайском Солнечном парке шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, является на сегодняшний крупнейшей СЭС в мире. Станция способна ежегодно снабжать экологически чистой электроэнергий 320 000 домохозяйств, сокращая углеродные выбросы на 1,6 млн тонн.

Президент КНР Си Цзиньпин в ходе своего июльского визита в ОАЭ отметил, что Китай продвигает стратегический план инновационного развития, а ОАЭ стремится к дальнейшей модернизации своей энергетической отрасли. И на этом фоне двум странам следует расширять свое сотрудничество и совместными усилиями достигать прорывов в современных технологиях.

В этом году Shanghai Electric представила свои фотоэлектрические решения в еще большем количестве стран. В частности, компания построила солнечную электростанцию на японском острове Хоккайдо. В феврале этого года объект уже начал поставлять местным потребителям экологически чистую электроэнергию. Группа также реализует несколько энергетических проектов в Великобритании и Австралии.

"Мы придаем большое значение нашему зарубежному бизнесу, а нашей целью на ближайшие три-пять лет является увеличение доли иностранных активов и удвоение показателей прибыли", - прокомментировал глава правления Shanghai Electric Чжэн Цзяньхуа (Zheng Jianhua).

О компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric является крупным интегрированным предприятием, специализирующимся на производстве энергетического, промышленного оборудования, а также на предоставлении сервисов системной интеграции. Предприятие стремится предоставлять своим клиентам решения для задач технологической интеграции, а также системы, характеризующиеся экологичностью, интеллектуальностью и Интернет-возможностями.

SOURCE Shanghai Electric