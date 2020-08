Shanghai Electric uzavřela smlouvu o energetických službách (EPC) na dodávku 5. fáze projektu solárního parku v Dubaji

Obě skupiny již spolupracovali na 700 MW projektu koncentrované solární energie (CSP) a na 250 MW fotovoltaickém projektu, které byly realizovány v rámci čtvrté fáze výstavby solárního parku. Společnosti Shanghai Electric Group a ACWA Power se zúčastnily výběrového řízení na dodavatele této nové 900 MW fáze projektu a nakonec v tendru zvítězily.

Globální solární energetický průmysl v posledních letech zažívá nebývalý rozvoj. Tímto novým partnerstvím společnost Shanghai Electric Group potvrdila svou úspěšnou expanzi do nového energetického sektoru na Středním Východě a do budoucna chce expandovat do celého světa.

„Firmy ACWA Power a Shanghai Electric jsou v globálním energetickém průmyslu uznávanými a důležitými subjekty. Podpis smlouvy o dodávce projektu 900 MW solárního parku je dalším mezníkem ve spolupráci obou firem. Doufám, že nadcházející elektrárna bude dalším významným počinem nejen v tomto regionu, ale i celosvětově," řekl Čeng při podpisu smlouvy.

Abunayyan při podpisu smlouvy řekl, že od zahájení partnerské spolupráce v roce 2008, firmy ACWA Power a Shanghai Electric Group společně vytvořily řadu průlomových projektů a ukázaly světu, že tato skupina je spolehlivých a důvěryhodným partnerem. „Vzhledem k tomu, že se čas realizace projektu blíží, je podepsání smlouvy o energetických službách (EPC) mezi firmami ACWA Power a Shanghai Electric na dodávku 5. fáze projektu solárního parku důležitým mezníkem ve spolupráci obou firem," řekl Abunayyan. A dodal, že v novém projektu použije skupina ještě více průkopnických technologií a vytvoří vyšší hodnoty než kdy předtím.

Solární park Mohammed Bin Rashid Al Maktoum bude klíčovým pilířem při plnění Strategie výroby čisté energie v Dubaji do roku 2050 (Dubai Clean Energy Strategy 2050), jejímž cílem je do roku 2050 zvednout podíl elektřiny vyrobené ekologicky čistým způsobem na 75 %. Tento projekt se tak stane novým modelovým projektem pro zbytek světa, který ukáže využití partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (PPP) v praxi, při realizaci velkých, finančně náročných projektů.

