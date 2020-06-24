Shanghai Electric в рекордные сроки завершила строительство самой высокой в мире башни MSR

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Shanghai Electric

Jun 24, 2020, 11:36 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 24 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SHA:601727) сегодня сообщила об окончании работ по возведению верхнего ресивера башни приемника расплавленной соли (MSR) в рамках IV этапа проекта гибридной фотоэлетрической станции 700 мВт+250 мВт по технологии CSP, реализуемого Дубайским управлением по вопросам электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA). Сотрудники компании выполнили работы с полным соблюдением техники безопасности. Получившаяся в результате башня MSR стала самой высокой конструкцией такого типа в мире. Невзирая на масштабные меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса, строительство завершилось в рекордно короткие сроки - всего за 240 дней. На сегодняшний день дубайская СЭС является крупнейшим в мире интегрированным объектом генерирования фототермальной и фотоэлектрической энергии, занимая площадь в 44 кв.км.

Shanghai Electric Dubai MSR Completes World's Tallest Tower Top Receiver
Shanghai Electric Dubai MSR Completes World's Tallest Tower Top Receiver

«Это был очень сложный проект, особенно принимая во внимание дополнительные задачи по охране жизни и здоровья персонала, - прокомментировал исполнительный управляющий директор проекта NE1 г-н Абдулхамид Аль-Мухаидиб (Abdulhameed Al Muhaidib). -  Над реализацией этой знаковой инициативы рука об руку трудились свыше 4 000 строительных рабочих из различных уголков мира».

Компания Shanghai Electric, как подрядчик по инжинирингу, материально-техническому обеспечению и строительным работам, обеспечила персонал Noor Energy 1 (владельца проекта) средствами индивидуальной защиты и внедрила процедуры противовирусной профилактики. Меры безопасности позволили гарантировать минимальное влияние пандемии на рабочий график и бюджет проекта.

MSR высотой около 40 м установлен на корпусе тепловой башни, высота которой составляет почти 222 метра. Полученная в результате 262-метровая вышка является самой высокой солнечной электростанцией в мире. Выделенный под проект участок земли разделен по следующему принципу «одна зона под башню концентрации солнечной энергии, три зоны - под параболическую CSP-станцию, остальная площадь - под солнечную ферму». Совокупная генерирующая мощность комбинированного объекта достигает 950 мВт. После ввода в эксплуатацию СЭС будет снабжать экологически чистой энергией 320 000 домохозяйств, сокращая углеродные выбросы на 1,6 млн тонн в год. Проект играет значительную роль в дубайской энергетической стратегии-2050. Согласно первоначальному графику, к 2020 году этот стратегический план должен был быть реализован на 7%. Однако процесс идет с опережением сроков: на сегодняшний день за счет солнечной и других возобновляемых источников энергии удовлетворяется 9% из общих потребностей региона, составляющих 11 700 мВт.

В основе генерирующей технологии станции лежит процесс преобразования энергии по принципу «свет--тепло—электричество»: расплавленная соль поглощает солнечную энергию, отражаемую тысячей приемных трубок гелиостата, нагревающих солевой расплав в MSR. Горячая соль проходит через систему парогенерации, вырабатывающую горячий пар высокого давления, который, в свою очередь, приводит к движение турбинный генератор.  

Гидравлические стальные жилы закреплены вертикально и выполняют роль блоков высокоточного управления процессом подъема в каждой подъемной точке. Перед подъемом каждое управляющее устройство тщательно проверяется и отлаживается - этот процесс проходит с использованием комплексных технологий обеспечения безопасности. Внутренние датчики уровня, нижние предохранители скольжения и сопутствующие средства мониторинга гарантируют общую безопасность MSR. Исполнительный заместитель генерального директора Shanghai Electric Power Generation Engineering Co., Ltd г-н Лю Минхуа (Liu Minghua) отметил: «Успешное возведение башни MSR принесло нашей компании бесценный опыт и заложило фундамент для реализации будущих проектов генерирования концентрированной солнечной энергии».

www.shanghai-electric.com 

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1195916/MSR.mp4
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

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SOURCE Shanghai Electric

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