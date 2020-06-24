Shanghai Electric в рекордные сроки завершила строительство самой высокой в мире башни MSR

«Это был очень сложный проект, особенно принимая во внимание дополнительные задачи по охране жизни и здоровья персонала, - прокомментировал исполнительный управляющий директор проекта NE1 г-н Абдулхамид Аль-Мухаидиб (Abdulhameed Al Muhaidib). - Над реализацией этой знаковой инициативы рука об руку трудились свыше 4 000 строительных рабочих из различных уголков мира».

Компания Shanghai Electric, как подрядчик по инжинирингу, материально-техническому обеспечению и строительным работам, обеспечила персонал Noor Energy 1 (владельца проекта) средствами индивидуальной защиты и внедрила процедуры противовирусной профилактики. Меры безопасности позволили гарантировать минимальное влияние пандемии на рабочий график и бюджет проекта.

MSR высотой около 40 м установлен на корпусе тепловой башни, высота которой составляет почти 222 метра. Полученная в результате 262-метровая вышка является самой высокой солнечной электростанцией в мире. Выделенный под проект участок земли разделен по следующему принципу «одна зона под башню концентрации солнечной энергии, три зоны - под параболическую CSP-станцию, остальная площадь - под солнечную ферму». Совокупная генерирующая мощность комбинированного объекта достигает 950 мВт. После ввода в эксплуатацию СЭС будет снабжать экологически чистой энергией 320 000 домохозяйств, сокращая углеродные выбросы на 1,6 млн тонн в год. Проект играет значительную роль в дубайской энергетической стратегии-2050. Согласно первоначальному графику, к 2020 году этот стратегический план должен был быть реализован на 7%. Однако процесс идет с опережением сроков: на сегодняшний день за счет солнечной и других возобновляемых источников энергии удовлетворяется 9% из общих потребностей региона, составляющих 11 700 мВт.

В основе генерирующей технологии станции лежит процесс преобразования энергии по принципу «свет--тепло—электричество»: расплавленная соль поглощает солнечную энергию, отражаемую тысячей приемных трубок гелиостата, нагревающих солевой расплав в MSR. Горячая соль проходит через систему парогенерации, вырабатывающую горячий пар высокого давления, который, в свою очередь, приводит к движение турбинный генератор.

Гидравлические стальные жилы закреплены вертикально и выполняют роль блоков высокоточного управления процессом подъема в каждой подъемной точке. Перед подъемом каждое управляющее устройство тщательно проверяется и отлаживается - этот процесс проходит с использованием комплексных технологий обеспечения безопасности. Внутренние датчики уровня, нижние предохранители скольжения и сопутствующие средства мониторинга гарантируют общую безопасность MSR. Исполнительный заместитель генерального директора Shanghai Electric Power Generation Engineering Co., Ltd г-н Лю Минхуа (Liu Minghua) отметил: «Успешное возведение башни MSR принесло нашей компании бесценный опыт и заложило фундамент для реализации будущих проектов генерирования концентрированной солнечной энергии».

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Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1195916/MSR.mp4

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SOURCE Shanghai Electric