Shanghai Electric vai mostrar inovação em novas energias na Expo 2020 Dubai

"Estamos orgulhosos da participação na Expo 2020 Dubai. Esta é a quarta vez que o Shanghai Electric participa da Expo mundial. Apropriadamente batizado de 'A luz da China', o pavilhão da China e o Shanghai Electric formarão um time para mostrar ao mundo as mais recentes soluções de energia e tecnologia do mundo, criadas para iluminar o futuro da geração e consumo de energia. É também um significativo passo para a empresa, à medida que continuamos a fortalecer nossa imagem global de marca", disse a Srta. Sun, diretora-adjunta do Departamento de Cultura Corporativa do Shanghai Electric.