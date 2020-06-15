Shanghai Electric вводит в эксплуатацию первая в Китае плавающую ветротурбину 8 мВт

Офшорная турбина 8MW-167 представляет собой ветроэнергетическую установку с самыми высокими в Китае параметрами выходной мощности. По сравнению с моделью 7MW-154 турбина D8 вырабатывает на 20% больше электричества и снижает приведенную стоимость электроэнергии (LCOE) приблизительно на 11%. Ветроэнергетическая установка 8 мВт стала результатом заключенного в марте 2018 года соглашения с Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). По условиям этого документа Shanghai Electric получила лицензию на производство и сбыт офшорных установок SGRE 8.0-167DD на китайском рынке.

На сегодняшний день компания располагает мощным потенциалом для извлечения максимальной выгоды их растущего сегмента китайского рынка офшорных турбин: к концу 2025 года предприятие планирует подключить к национальной энергосети установки совокупной мощностью до 26 гВт. В концепцию Shanghai Electric входит создание интегрированного экологически чистого решения, расширяющего пределы использования солнечной и ветровой энергии.

Офшорная ветровая турбина 8MW оснащена 81,4-метровыми лопастями, формирующими ротор диаметром в 167 метров и ометаемой площадью в 21 900 кв.м. Испытания агрегата проходили на территории офшорного промышленного марка Шаньтоу Хаоцзян. Пилотный проект интегрированного экологически чистого энергетического решения также включает плавающую ветровую установку 4 мВт и устанавливаемые на крыше строений фотовольтаические модули 2,42 мВт. Проект также включает энергоаккумулирующую установку, зарядное оборудование мощностью 2 мВт/ч, комплект интеллектуальной системы управления внутренней атмосферы в помещениях, Промышленный интернет вещей 5G+, центр управления микросетью, систему энергетического управления и другие элементы.

Решение было адаптировано под природные условия, характерные для Азиатско-Тихоокеанского региона с частыми тайфунами, тропическими штормами и прочими стихийными бедствиями, способными принести значительный вред электросетевой инфраструктуре и даже приводить к аварийным отключениям электроэнергии. Именно поэтому для операторов электроэнергетическим систем особое значение имеет возможность возобновления работы микросетей после таких аварийных ситуаций. Благодаря наличию функции "холодного пуска", вышеописанное смарт-решение гарантирует стабильное функционирование промышленного парка.

В качестве вспомогательного источника энергии команда специалистов Shanghai Electric использовала литиевые батареи, за счет чего система преобразования энергии получила способность самостоятельно регулировать напряжение и частоту тока в пределах эталонных значений. После перехода в холостой режим турбина 8 мВт синхронизируется и подключается к шине микросети. По достижении минимально допустимой скорости ветра турбина начинает вырабатывать энергию. В дальнейшем обслуживающий персонал может увеличивать нагрузку без ущерба для общего показателя частоты, выводя таким образом турбину на полную мощность. Благодаря полной готовности турбины 8 мВт к сетевому подключению и отличному центральному контроллеру микросети (MGCC), весь процесс подключения к энергосети происходит без создания каких-либо помех.

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SOURCE Shanghai Electric