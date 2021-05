Shanghai Electric Wind Power Group lança IPO no mercado STAR da SSE (Shanghai Securities Exchange), injetando novo estímulo no setor mundial de energia eólica

O Shanghai Electric Wind Power Group apresentou seu pedido de IPO à Bolsa de Valores de Xangai em junho de 2020. Após quase um ano de preparação, a empresa foi listada com sucesso no Conselho de Inovação de Ciência e Tecnologia da SSE logo após um roadshow on-line.

"Os recursos da IPO ajudarão o Shanghai Electric Wind Power Group a desenvolver novos produtos e tecnologias, construir novas bases, acelerar a transformação digital e ampliar a capacidade geral de testes de produtos. Isso fortalecerá nosso plano de aprimorar a vantagem competitiva da empresa e criar novas oportunidades de crescimento, expandindo o investimento em serviços pós-mercado e manufatura inteligente. Além disso, também servirá para otimizar a estrutura de capital para fortalecer a capacidade da empresa contra riscos", disse Jin Xiaolong, presidente do Shanghai Electric Wind Power Group.

O anúncio da IPO do Shanghai Electric Wind Power Group tem como cenário o compromisso da China de atingir o pico de emissões de dióxido de carbono antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060. A IPO alinhará ainda mais a força e a experiência da empresa em matéria de energia eólica com a estratégia da China visando a transformação de energia com o objetivo de remodelar o papel da energia eólica no setor de energia renovável.

Líder no setor de turbinas eólicas offshore da China, o Shanghai Electric Wind Power Group é uma das potências mundiais em energia eólica, com seus negócios que incluem projeto, fabricação, operação e serviços de manutenção de turbinas eólicas, investimento e desenvolvimento de parques eólicos. O Shanghai Electric Wind Power Group desenvolveu um roteiro para a tecnologia de produtos que combina licenciamento de produtos, desenvolvimento secundário, cooperação estratégica e P&D independente. A empresa construiu um caminho para promover a evolução da energia eólica, aliada a uma forte capacidade digital para capacitar o desenvolvimento futuro do setor.

Em março de 2021, a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) listou a Shanghai Electric entre os dez maiores fabricantes globais de turbinas eólicas. De acordo com os dados da BNFE, a capacidade total das turbinas recém-instaladas da Shanghai Electric aumentou 5,07 GW no ano passado, ajudando a empresa a figurar entre as dez primeiras no ranking do mercado global de energia eólica. Além disso, a Shanghai Electric está liderando o mercado eólico offshore da China com uma capacidade instalada de 1,26 GW em 2020, atrás da Siemens Gamesa.

"Olhando para o futuro, a Shanghai Electric aproveitará as novas oportunidades oferecidas pela revolução energética global. Ao nos dedicarmos ao desenvolvimento de energia verde, impulsionaremos o desenvolvimento de energia inteligente e criaremos um ecossistema industrial "zero-carbono" para o setor de energia renovável", disse Jin Xiaolong.

