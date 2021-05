Shanghai Electric Wind Power Group lanza IPO en el STAR Market de la SSE, dándole un nuevo impulso a la industria de la energía eólica del mundo

SHANGHÁI, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El 19 de mayo de 2021 se celebró una ceremonia en la Bolsa de Valores de Shangái (SSE) para dar paso a la oferta pública inicial (IPO) de Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. ("Shanghai Electric Wind Power Group") (688660), una subsidiaria de Shanghai Electric Group Co. Ltd. ("Shanghai Electric" o "la Compañía") (601727.SS y 02727.HK), en la Junta de Innovación en Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghái. La cotización dio inicio a una era importante en la historia de la compañía al servir como una nueva plataforma de lanzamiento desde la que la compañía ayudará a acelerar la transición global hacia una economía impulsada por una energía eólica más verde y sostenible.