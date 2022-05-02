Shanghai Electric Wind Power Group попала в топ-5 производителей ветряных турбин Китая

Рейтинг, ранжирующий китайских производителей ветряных турбин исходя из установленных за 2021 год новых турбин, показывает, что Shanghai Electric Wind Power заняла 5-е место, увеличив ветромощность на 5,18 ГВт, при этом ее доля на китайском рынке достигла 9%. Компания по-прежнему занимает первое место в сегменте морских турбин. Ветромощность установленных ею за 2021 год морских ветряных турбин увеличилась на 4,1 ГВт.

«С учетом сохраняющихся последствий пандемии COVID-19 и жесткой конкуренции на рынке, вызванной надвигающимся прекращением субсидирования морских ветряных электростанций, компания Shanghai Electric Wind Power преодолела трудности и установила многочисленные отраслевые рекорды, завоевав признание со стороны партнеров за исключительную эффективность установки, а также качество продукции и услуг. Эти отраслевые знаки отличия придают нам новый импульс по мере того, как мы продолжаем перестраивать китайский ветроэнергетический сектор в стремлении ускорить достижение целей по прохождению пика углеродных выбросов и обеспечению углеродной нейтральности», — отметила в заявлении компания Shanghai Electric Wind Power.

В 2021 году совокупная ветромощность недавно установленных в Китае систем в общей сложности увеличилась на 55,8 ГВт, преодолев порог в 50 ГВт второй год подряд, при этом по сравнению с 2020 годом показатель снизился на 3%. Китайский ветроэнергетический сектор в настоящее время сталкивается с рыночной неопределенностью, вызванной резким ростом мировых цен на сырьевые товары, а также сбоями в функционировании логистических цепей. Сданные в эксплуатацию морские ветромощности в прошлом году выросли на 351%, составив 14,2 ГВт, в то время как наземные мощности сократились в 2021 году на 23% с пика 2020 года, до 41,6 ГВт.

Компания Shanghai Electric Wind Power, основанная в 2006 году, предлагает услуги, включающие в себя производство ветряных турбин, эксплуатацию и техническое обслуживание ветроэлектростанции, оценку ресурсов ветроэнергетики, инвестиции и разработку ветроэлектростанции с применением цифровых технологий, управление активами в сфере ветроэнергетики, интеллектуальную энергетику и пр. Портфолио компании включает в себя ветряные турбины мощностью от 1,25 до 10 МВт.

За последние полтора десятилетия компания стала крупнейшим производителем морских ветротурбин в Китае, укрепив свои лидирующие позиции в мировом секторе новой энергетики. В мае 2021 года Shanghai Electric Wind Power провела первичное публичное размещение (IPO) на площадке Science and Technology Innovation Board Шанхайской фондовой биржи, с помощью которого компания сможет дополнительно расширить инвестиции в исследования и разработки по своим основным технологиям.

В прошлом году компания Shanghai Electric Wind Power также представила миру свою платформу Petrel SEW11.0-208. Эта флагманская безредукторная турбина, на которую компания зарегистрировала свое полноценное право интеллектуальной собственности, обладает паспортной мощностью 11 МВт — максимальной для турбин такого типа в Азии, что знаменует собой существенный прорыв китайских новаторов в сфере технологий, связанных с морскими ветроэлектростанциями.

Компания Shanghai Electric Wind Power сделала разработку передовых технологий краеугольным камнем своей стратегии и стремится к сотрудничеству с ведущими ветроэнергетическими компаниями в надежде на совместное развитие глобального сектора новой энергетики. В настоящее время компания расширяет свои партнерства как в сфере генерации, так и в сфере производства турбин, и уделяет основное внимание разработке ветроэлектростанций с цифровыми технологиями и интеллектуальным операциям по эксплуатации и техническому обслуживанию, трансформируясь таким образом в поставщика комплексных услуг. Компания Shanghai Electric Wind Power, стремящаяся стать ветроэнергетической компанией мирового класса, расширяет свое глобальное присутствие, поставляя свои высококачественные продукты и услуги клиентам по всему миру.

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SOURCE Shanghai Electric