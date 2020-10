Shanghai Electric wykonuje spawanie kotła w ramach projektu budowy elektrowni Thar Coal Block-1 o mocy 2x660MW, korzystając z potencjału i umiejętności miejscowych spawaczy

„Jesteśmy zadowoleni, że nasi spawacze wykonali tak trudne zadania w ramach rywalizacji. Postrzegamy to jako element bieżącego szkolenia spawaczy, które ma na celu zapewnienie wysokiej jakości rezultatów" - powiedział Qian Xiaolei, dyrektor ds. PR w ramach projektu.

Uczestnicy musieli w ciągu 40 minut wykonać kilka zadań, takich jak uruchomienie maszyn spawalniczych, usunięcie błędów spawalniczych, łączenie płyt czy zespawanie płyt w pionie. Uczestników oceniano poprzez uwzględnienie 12 kluczowych kwestii, w tym: formowanie szwu spawalniczego, wysokość rezydualna spawu, różnica szerokości, deformacja kątowa i formowanie rdzeniowe, zgodnie z międzynarodowymi normami spawalniczymi.

Projekt wszedł w fazę instalacji urządzeń; rozpoczęto proces lutowania powierzchni grzewczej kotła.

Rywalizacja wpisuje się w podejmowane przez Shanghai Electric działania ukierunkowane na umocnienie pozycji firmy w Pakistanie. Firma musiała pokonać pewne wyzwania konstrukcyjne wynikające z mniej rozwiniętego środowiska przemysłowego w Pakistanie, a także z braku dostaw sprzętu i materiałów z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa.

Aby zapewnić niezakłócony przebieg prac konstrukcyjnych, firma aktywnie współpracowała z personelem i dostawcami oraz wysłała na miejsce realizacji projektu specjalistyczny zespół monterów. Zespół ten dogłębnie zbadał warunki realizacji prac, rozplanował instalację powierzchni grzewczej oraz zapewnił spawaczy wykwalifikowanych do wykonania tego rodzaju prac. Po przeprowadzeniu dokładnej oceny firma Shanghai Electric z powodzeniem zrealizowała prace lutownicze kotła jednostki 1, obejmujące wykonanie 29 łączeń spawanych w ramach projektu, który zakwalifikowano do użytku.

O Shanghai Electric

Działalność Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) jest ukierunkowana przede wszystkim na projektowanie, produkcję i sprzedaż urządzeń energetycznych i przemysłowych. Firma skupia się na sektorze urządzeń energetycznych, w tym na produkcji i sprzedaży urządzeń do wytwarzania energii z węgla i gazu, urządzeń do wytwarzania energii jądrowej i wiatrowej, urządzeń do magazynowania energii, wysokiej kasy sprzętu chemicznego oraz rozwiązań z zakresu inteligentnych i sieciowych systemów dystrybucji energii; na sektorze urządzeń przemysłowych, w tym na produkcji i sprzedaży podnośników, średnich i dużych silników elektrycznych, inteligentnego sprzętu produkcyjnego, podstawowych części przemysłowych, urządzeń do ochrony środowiska i urządzeń do uprzemysłowienia budownictwa; a także na sektorze zintegrowanych usług z zakresu energetyki, ochrony środowiska i automatyki, usług przemysłowej dostawy internetu, usług finansowych, usług w obszarze handlu międzynarodowego, wysokiej jakości obsługi nieruchomości itp.

