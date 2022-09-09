Shanghai Electric заняла 40-е место в рейтинге лучших международных подрядчиков ENR 2022

ШАНХАЙ, 9 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric заняла 40-е место в списке 250 ведущих международных подрядчиков 2022 года, опубликованном Engineering News-Record (ENR) — всемирно известным научным изданием, посвященным новостям, анализу, комментариям и данным о мировой инженерной и строительной отрасли.

В прошлом году компания занимала 51-е место, и за короткий период времени она завоевала эту более высокую позицию в списке. Ежегодный рейтинг ENR, широко используемый в качестве барометра отрасли, является очень влиятельным и авторитетным рейтингом, полностью отражающим тенденции международного инженерного рынка на протяжении всего года.

Этот рейтинг ранжирует мировые строительные компании на основе доходов, полученных от проектов, в которых они участвуют. Компания Shanghai Electric попала в список благодаря 11 крупным международным проектам, включая фотоэлектрическую электростанцию (PV-T) и 5-ю очередь солнечного парка им. Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума в Дубае, комплексный проект угольной шахты и электростанции Thar Block-1 в Пакистане, газовую теплоэлектростанцию в Панчево (Сербия), солнечную электростанцию на Кипре, а также электростанции в Рупше (Бангладеш) и провинции Вассит (Ирак).

Кроме того, компания заняла третье место среди государственных энергостроительных предприятий Китая, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом, а также вошла в десятку лидеров регионального рейтинга по ближневосточному рынку.

Несмотря на продолжающееся воздействие пандемии COVID-19 в 2021 году компания Shanghai Electric достигла нескольких важных рубежей, преодолев беспрецедентные проблемы и продолжая реализацию зарубежных проектов, обеспечивая непрерывный рост доходов от проектов, что внесло значительный вклад в повышение рейтинга компании в списке ENR.

К числу важнейших вех относятся подключение к сети 1-й зоны фотоэлектрической электростанции компании в Дубае и газовых турбинных установок в Панчево, предварительная передача зоны А 5-й очереди строительства солнечного парка в Дубае, гидравлические испытания котлов на электростанции Thar, подключение солнечной электростанции угольной шахты Thar к энергосети в Бангладеш (энергосети, которая в настоящее время чрезмерно зависит от ископаемых видов топлива) и заливка бетона для фундамента паровой турбины в Рупше.

В 2022 году в этот список были включены 79 компаний континентального Китая, что вывело Китай на первое место в мире по числу компаний, вошедших в рейтинг. Кроме Shanghai Electric, еще четыре из них работают в энергетическом секторе, включая Китайскую энергостроительную корпорацию (PowerChina), Китайскую энергетическую группу (Energy China) и Китайскую корпорацию национального машиностроения (China National Machinery Industry Corporation). Shanghai Electric также входит в десятку лидеров регионального списка, включая PowerChina, Energy China, Китайскую государственную строительную корпорацию (China State Construction Engineering Corporation) и Китайскую промышленную группу по железнодорожному строительству (China Railway Construction Group Corporation).

Согласно рейтингу ENR, в 2021 году на мировом рынке инфраструктурного строительства был зафиксирован подъем. Совокупная выручка по контрактам 250 крупнейших компаний выросла на 5,1% по сравнению с предыдущим годом до 547,2 млрд долларов, в то время как совокупный международный оборот компаний сократился на 5,4% и составил 397,9 млрд долларов США, что значительно лучше по сравнению с падением на 11,1% в 2020 году. Из 236 компаний, которые уже два года подряд входили в список в 2021 и 2022 годах, 62,3% продемонстрировали рост международного оборота.

Все 250 ведущих компаний сформировали свои профессиональные компетенции на соответствующих региональных рынках. В частности, китайские подрядчики продолжали играть ведущую роль в Африке (с долей 59,3%), Азии (55,3%) и на Ближнем Востоке (40%). В 2021 году оборот дорожно-строительного бизнеса 250 ведущих компаний достиг 132,17 млрд долл. США, что составляет 33,2% от общего объема, за которым следуют жилищное строительство, нефтехимия и энергетика, а совокупный оборот по четырем отраслям составил 80,1% от общего объема.

Информация о компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) — производитель высокотехнологичного оборудования мирового класса, специализирующийся на интеллектуальных источниках энергии, производстве и инфраструктуре для обеспечения экологически чистых и интеллектуальных системных решений промышленного класса. Компания имеет глобальное присутствие в таких отраслях, как новая энергетика, эффективная экологически чистая энергетика, промышленная автоматизация, медицинская техника и защита окружающей среды.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric