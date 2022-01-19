Shanghai Electric запускает программу обучения китайскому языку для проекта Thar Block-1

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Shanghai Electric

Jan 19, 2022, 15:04 ET

Shanghai Electric приступает к реализации программы обучения китайскому языку для пакистанского персонала в рамках комплексного проекта пакистанской угольной шахты и электростанции Thar Block-1 

Shanghai Electric has launched a Chinese language training program for Pakistan's personnel on Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project.
Shanghai Electric has launched a Chinese language training program for Pakistan's personnel on Thar Block-1 Integrated Coal Mine and Power Project.

ШАНХАЙ, 19 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SHANGHAI Electric установила партнерские отношения с Институтом Конфуция при Университете Карачи (CIUK) в целях запуска нового образовательного ресурса для пакистанского персонала угледобывающего и электроэнергетического комбината Thar Block-1 и жителей окружающих населенных пунктов в рамках совместной инициативы, направленной на повышение квалификации сотрудников данного объекта и расширение перспектив карьерного роста для учащихся из провинции Синд на юге Пакистана.

Эта инициатива обеспечивает бесплатный доступ к занятиям по китайскому языку для пакистанских работников указанного объекта и учащихся из Исламкота и соседних городов, поселков и деревень, которые получат бесплатные учебники и другие ресурсы для изучения языка, предоставляемые преподавательским составом CIUK. На данный момент в первый класс зачислены 40 работников и 60 учащихся.

«Компания Shanghai Electric, являющаяся одним из ведущих поставщиков комплексных решений в энергетической сфере, осознает свою роль в обучении и подготовке следующего поколения инженеров-электротехников и других технических специалистов, а также в содействии началу карьерного продвижения в энергетической отрасли для большего числа учащихся. Наши предыдущие инициативы предусматривали организацию курсов обучения работников объекта Thar Block-1 без отрыва от производства, что помогало им совершенствовать свои навыки, а также привлечение старших технических специалистов для передачи своего опыта новым сотрудникам, — сообщил заместитель руководителя Shanghai Electric Power Generation Engineering Company Мэн Дунхай (Meng Donghai). —

Укрепление экономических связей между Китаем и Пакистаном создало дополнительные коммерческие возможности для людей из обеих стран, и мы надеемся, что программа обучения китайскому языку позволит местным работникам и учащимся приобретать существенные навыки по мере продвижения к своим следующим карьерным целям, а также послужит окном для взаимодействия двух культур, укрепления взаимопонимания и китайско-пакистанской дружбы».

«Программа обучения китайскому языку, запущенная компанией Shanghai Electric, пойдет на пользу учащимся в таком отдаленном месте, как Исламкот. Это уникальная и ценная образовательная возможность, которая позволит им узнать больше о китайской культуре и найти более перспективную работу в будущем», — заявил директор пакистанского отделения CIUK Мухаммед Насируддин Хан (Mohammad Nasiruddin Khan).

«У меня постепенно развился большой интерес к изучению китайского языка в процессе совместной работы с китайскими сотрудниками на угледобывающем и электроэнергетическом комбинате Thar Block-1. Я очень рад тому, что компания Shanghai Electric может предоставить мне такую возможность для изучения китайского языка, которая обеспечит мне лучшие перспективы для будущего трудоустройства, поскольку в Пакистане осуществляется большое число китайско-пакистанских проектов сотрудничества. Возможность говорить по-китайски — это замечательный навык», — рассказал один из учащихся по данной программе.

В 2017 году Пакистан официально присоединился к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в связи с укреплением китайско-пакистанского сотрудничества курс китайского языка стал востребованным со стороны желающих работать в местных китайских компаниях. Рост числа программ обучения китайскому языку в стране помог устранить отсутствие взаимопонимания между Китаем и Пакистаном, а также позволил большему числу местных жителей устроиться на работу своей мечты.

В последние годы компания Shanghai Electric помогла Пакистану построить множество объектов энергетической инфраструктуры с использованием ведущих в отрасли технологий энергетики в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) и Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC). В апреле 2019 года был подписан контракт на проектирование, закупку и строительство «под ключ» угледобывающего и электроэнергетического комбината Thar Block-1, в состав которого входят две угольные электростанции мощностью 660 мегаватт и угольная шахта с годовой выработкой 7,8 млн тонн. Такие комбинаты, являющиеся одним из приоритетных проектов в рамках CPEC, будут способствовать оптимизации энергетического баланса Пакистана и значительному повышению энергетической безопасности страны.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1729472/image_1.jpg 

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SOURCE Shanghai Electric

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