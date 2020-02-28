Shanghai Electric завершает сделку с Shanghai Electric в рамках проекта создания интегированной угольной шахьы

В рамках реализации проекта интегрированного угольного генерирования энерги Тhar Block-1 предусмотрено создание угольнй шахты годовой производительностью 7,8 млн тонн, а также двух угольных электростанций на 660 МВт. Проект способен обеспечивать потребности 4 млн домохозяйств Пакистана, вырабатывая 13з0 мегаватт доступной и надежной электроэнергии.

Проект Thar Block-1 реализуется под эгидой Китайско-пакистанского экономоческого коридора ("СРЕС"). Данный проект является частью стратегии правительства Пакистана, направленной на оптимизацию энергетической безопасности и снижение средней стоимости генерирования энергии за счет перехода от нефти к углю.. Проект должен вдохнуть новую жизнь в региональную энергосеть и поспособствовать экономии валют, исходя из актуальной стоимости топлива.

Главный министр Синда Сайед Мурад Али Шах (Syed Murad Ali Shah) высоко оценил вклад Shanghai Electric в ускоренное извлечение прибыли из региональных топливных источникв и важной роли компании в реалазции проекта строительства электростанции на территори угольного месторождения, который принесет экономическую прибыль региональной экономике.

Проект предполагает создание 908 рабочих мест для местных сотрудников. В ходе пикового строительного периода число нанимаемого персонала планируется увеличить. Данный проект будет играть ключевую роль в социальном развитии региона, компания Shanghai Electric заявила о своем намерении стать активной силой в наращивании усилий, направленных на содействие региональной экономике путем повышения качества образованя, здравоохранения и инфраструкутры, а также общего уровня жизни в регионе.

"Мы гордимся возможностью представить в нашем регионе первый крупномасштабный, локальный генерирующий проект. Мы искренне благодарим региональные власти за их поддержку". отметил г-н Цянь Сяолэй, PR-менеджер Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV Shanghai Electric в Пакистане).

Используя позитивный стимул, создаваемый данным проектом, Shanghai Electric уже приступила к строительству электростанций на месторождении Тар. Компания планирует оснастить новые солнечные фермы ультрасуперкретическими технологиями, способными функционировать с повышенным чистым показателем эффективнивности по сравнению со среднегодовым показателем чистой эффективности, требуемым правительством Пакистана. Кроме того, новые электростанции будут функциоировать с высоким коэффициентом удаления кислотного газа при низким объеме выбросов диоксида углерода, сокращая экологическое воздействие проекта послеего ввода в эксплуатацию в 2022 году.

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на секторе инновационной энергетики, выпуская и реализуя на мировых рынках ветровые турбины и компоненты к ним, а также оборудование для атомных электростанций. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт теплоэнергетического оборудования, средств передачи и распределения энергии, промышленных агрегатов, включая подъемники и двигатели. Предприятие – активный участник современной отрасли обслуживания, предоставляющий сервисы генерального подряда по строительным проектам в сфере производства и распределения тепловой энергии.

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