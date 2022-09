Shanghai Electric zdobywa 40 miejsce na liście 250 czołowych międzynarodowych wykonawców ENR 2022

SZANGHAJ, 9 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric awansowała na 40. miejsce na liście 250 czołowych międzynarodowych wykonawców 2022 opublikowanej przez Engineering News-Record (ENR), znaną na całym świecie publikację naukową przedstawiającą wiadomości, analizy, komentarze i dane dotyczące międzynarodowego przemysłu inżynieryjnego i budowlanego.

W ubiegłym roku spółka zajmowała 51 miejsce, szybko awansując na tę wyższą pozycję na liście. Powszechnie uważane za barometr branży coroczne zestawienie ENR jest niezwykle wpływowym, autorytatywnym rankingiem, który kompleksowo odzwierciedla trendy zachodzące na międzynarodowym rynku inżynieryjnym w ciągu roku.

Lista ta klasyfikuje światowe przedsiębiorstwa budowlane na podstawie przychodów generowanych łącznie przez projekty, w które są zaangażowane. Firma Shanghai Electric znalazła się tam dzięki realizacji 11 dużych międzynarodowych projektów, w tym instalacji fotowoltaiczno-termicznej (PV-T) i 5. fazy parku słonecznego Mohammed bin Rashid Al Maktoum w Dubaju, zintegrowanej kopalni węgla Thar Block-1 w Pakistanie, elektrociepłowni gazowej w Pancevo w Serbii, instalacji solarnej na Cyprze oraz elektrowni w Rupsha w Bangladeszu i w prowincji Wassit w Iraku.

Ponadto przedsiębiorstwo zajęło trzecie miejsce wśród chińskich państwowych zakładów energetycznych, awansując o jedną pozycję w stosunku do roku ubiegłego, jednocześnie plasując się w pierwszej dziesiątce na liście regionalnej dla rynku bliskowschodniego.

Pomimo utrzymującego się wpływu pandemii COVID-19 w 2021 roku Shanghai Electric osiągnęła szereg znaczących kamieni milowych, pokonując bezprecedensowe wyzwania i kontynuując realizację swoich zagranicznych projektów, gwarantując nieprzerwany wzrost przychodów z projektów i przyczyniając się znacząco do wzrostu pozycji firmy na liście ENR.

Najważniejsze punkty to: przyłączenie do sieci 1. strefy instalacji PV-T Spółki w Dubaju oraz turbiny gazowej Pancevo, tymczasowe przekazanie strefy A w 5. fazie Dubai Solar Park, próby hydrauliczne kotłów w elektrowni Thar, przyłączenie elektrowni PV Thar Coal Mine do sieci energetycznej w Bangladeszu (sieci, która obecnie jest nadmiernie uzależniona od paliw kopalnych) oraz betonowanie podstawy turbiny parowej Rupsha.

W 2022 roku w zestawieniu znalazło się 79 spółek z Chin kontynentalnych, co czyni ten kraj pierwszym na świecie pod względem liczby podmiotów, które znalazły się w rankingu. Cztery z nich działają w sektorze energetycznym, oprócz Shanghai Electric są to Power Construction Corporation of China (PowerChina), China Energy Engineering Group (Energy China) i China National Machinery Industry Corporation. Shanghai Electric również znalazła się w pierwszej dziesiątce na liście regionalnej obok PowerChina, Energy China, China State Construction Engineering Corporation i China Railway Construction Group Corporation.

Według rankingu ENR w 2021 roku światowy rynek budownictwa infrastrukturalnego wykazał ożywienie. Łączny przychód z kontraktacji spółek z listy 250 czołowych międzynarodowych wykonawców wzrósł w ubiegłym roku o 5,1% do 547,2 mld USD, natomiast łączny obrót międzynarodowy spadł o 5,4% do 397,9 mld USD, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze spadkiem o 11,1% w roku 2020. Wśród 236 przedsiębiorstw, które znalazły się na liście przez dwa kolejne lata w 2021 i 2022 roku, 62,3% odnotowało wzrost obrotów międzynarodowych.

Wszystkie firmy z listy 250 najlepszych osiągnęły wyróżniające się kompetencje na swoich rynkach regionalnych. Przede wszystkim chińscy wykonawcy nadal zajmowali czołową pozycję w Afryce (z udziałem 59,3%), Azji (55,3%) i na Bliskim Wschodzie (40%). W 2021 r. obroty z branży budownictwa komunikacyjnego w grupie 250 czołowych międzynarodowych wykonawców wyniosły 132,17 mld USD, co stanowiło 33,2% całości, na kolejnych pozycjach uplasowały się budownictwo mieszkaniowe, petrochemia i energetyka, przy czym łączne obroty tych czterech branż stanowiły 80,1% całości.

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) jest producentem światowej klasy i najwyższej jakości urządzeń, koncentrującym się na obszarze inteligentnej energetyki, inteligentnej produkcji i inteligentnej infrastruktury w celu dostarczenia ekologicznych i inteligentnych rozwiązań systemowych klasy przemysłowej. Firma jest obecna na całym świecie w takich sektorach jak nowa energia, wydajna czysta energia, automatyzacja procesów przemysłowych, urządzenia medyczne i ochrona środowiska.

