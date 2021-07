Shanghai Electrics neues Partnerschaftsabkommen auf der WAIC 2021 soll Industrien mit digitaler Kompetenz aufwerten und verändern

SHANGHAI, 27. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Shanghai Electric" oder „das Unternehmen") (601727.SS und 02727.HK) teilte sich kürzlich die gleiche Bühne mit globalen Unternehmen für die Industrie-Intelligenz-Konferenz auf der World Artificial Intelligence Conference 2021 (WAIC 2021) in Shanghai, um die Vorteile der Industrie-Intelligenz und der digitalen Transformation zu diskutieren. Das jährlich stattfindende Tech-Festival in Shanghai lädt Tech-Gurus und Brancheninsider ein, um Einblicke, Analysen und Trends zu Themen wie dem Wandel voraus zu sein, Branchen bei der KI-Integration zu unterstützen und globalen Eliten und Führungskräften zu helfen, besser informierte Entscheidungen in einer Ära zu treffen, die von sich ständig weiterentwickelnden digitalen Technologien geprägt ist.