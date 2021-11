Shanghai Futures Exchange e Shanghai International Energy Exchange divulgam dados mensais de outubro de 2021

XANGAI, 19 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Shanghai Futures Exchange (SHFE), uma bolsa chinesa de futuros de commodities líder regulamentada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), e sua subsidiária Shanghai International Energy Exchange (INE), a primeira bolsa de futuros chinesa aberta para investidores estrangeiros, divulgaram hoje as estatísticas relativas ao volume de negociação de outubro de 2021. O volume de negociação em um total de 16 dias de negociação para o SHFE e INE atingiu 186.837.623 lotes e 5.326.030 lotes, um aumento de 38% e 12% em relação ao ano anterior, respectivamente.

Entre os destaques do volume médio diário (ADV) negociado em outubro de 2021 da SHFE estão:

ADV Alumínio atingiu um pico de 12 meses de 1.071.819 lotes

ADV Chumbo atingiu um pico de 12 meses de 153.910 lotes

ADV Aço Rebar atingiu um pico de 12 meses de lote de 3.476.956

ADV Zinco atingiu um pico de 12 meses de 519.305 lotes

ADV Opções de Cobre atingiu um pico de 12 meses de 45.517 lotes

ADV Opções de Zinco atingiu um pico de 12 meses de 30.267 lotes

Para obter mais informações detalhadas, acesse: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/

Entre os destaques do volume médio diário (ADV) de negociações em outubro de 2021 e os volumes mensais negociados de futuros na INE estão:

O volume de negociação mensal de Futuros de Petróleo Bruto chegou a 2.355.915 lotes

O volume de negociação mensal de Opções de Petróleo Bruto atingiu 148.118 lotes

ADV Cobre(BC) atingiu um pico de 12 meses de lote de 32.129

Para obter mais informações detalhadas, acesse: http://www.ine.cn/en/statements/

Sobre a SHFE

A Shanghai Futures Exchange (SHFE) é uma bolsa de futuros de commodities chinesa líder regulamentada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC). A SHFE se esforça para atender ao mercado local, conectar o mundo e oferecer ferramentas diversificadas de gestão de riscos para investidores nacionais e estrangeiros. Desde a sua criação em 1999, a SHFE formou um mix de produtos de futuros, opções e a plataforma padrão de negociação de bônus. Até 31 de dezembro de 2020, 20 futuros e 5 opções com base em metais, energia e produtos químicos foram listados na SHFE e em sua subsidiária – Shanghai International Energy Exchange (INE), que atua como a plataforma internacional da SHFE.

Sobre a INE

Fundada em 2013, a INE é a primeira bolsa de futuros chinesa aberta a investidores estrangeiros e tem listado o maior número de produtos internacionais entre todas as bolsas de futuros chineses. Até o momento, a INE listou cinco produtos internacionais — futuros de petróleo bruto, futuros TSR20, futuros de óleo combustível com baixo teor de enxofre (LSFO), futuros de aglomerados de cobre e opções de petróleo bruto. Esses produtos atraíram participantes do mercado de mais de 20 países e regiões em cinco continentes (Ásia, África, Europa, América do Norte e Oceania).

FONTE Shanghai Futures Exchange

