Shanghai Futures Exchange en Shanghai International Energy Exchange publiceren handelsvolumestatistieken Q3 van 2022

SHANGHAI, 22 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Futures Exchange (SHFE) en haar dochteronderneming Shanghai International Energy Exchange (INE) hebben de statistieken van de handelsvolumes voor het derde kwartaal van 2022 vrijgegeven.

Hoofdpunten:

Het totale handelsvolume voor SHFE bereikte in het derde kwartaal van 2022 528.014 duizend loten, een daling van 5,19% ten opzichte van de voorgaande periode, met een gemiddelde dagelijkse open interest van 9.029 duizend loten. Het totale aantal handelsdagen bedroeg 65.

- Het totale handelsvolume voor koper in Q3 bedroeg 16.393 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 414 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor aluminium in Q3 bedroeg 26.798 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 399 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor nikkel in Q3 bedroeg 12.025 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 123 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor zilver in Q3 bedroeg 48.741 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 846 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor wapeningsstaal in Q3 bedroeg 155.173 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 2.911 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor stookolie in Q3 bedroeg 72.018 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 579 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor papierpulp in Q3 bedroeg 22.855 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 372 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor koperopties in Q3 bedroeg 3.915 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 68 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor goudopties in Q3 bedroeg 1.153 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 42 duizend loten

Het totale handelsvolume voor INE bereikte in het derde kwartaal van 2022 37.517 duizend loten, een stijging van 115,05% op jaarbasis, met een gemiddelde dagelijkse open interest van 346 duizend loten. Het totale aantal handelsdagen bedroeg 65.

- Het totale handelsvolume voor koper in Q3 bedroeg 1.776 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 22 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor ruwe olie in Q3 bedroeg 15 267 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 76 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor LSFO in Q3 bedroeg 14.557 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 127 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor TSR 20 in Q3 bedroeg 3.867 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 94 duizend loten

- Het totale handelsvolume voor ruwe olie-opties bedroeg in Q3 2.051 duizend loten, terwijl de gemiddelde dagelijkse open interest goed was voor 27 duizend loten

Over SHFE

De Shanghai Futures Exchange ("SHFE"), die uiteindelijk tot doel heeft de reële economie te dienen, valt onder de uniforme regelgeving van de China Securities Regulatory Commission ("CSRC") en organiseert de door de CSRC goedgekeurde termijnhandel volgens de principes van openheid, onpartijdigheid, eerlijkheid en integriteit. Momenteel zijn er 20 futurescontracten en 6 grondstoffenopties beschikbaar voor verhandeling op SHFE.

Over INE

De Shanghai International Energy Exchange ("INE"), die in 2013 in de China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone werd geregistreerd, beheert de notering, clearing, afwikkeling en levering van futures, opties en andere derivaten, formuleert bedrijfsregels, voert zelfregulering in, publiceert marktinformatie en biedt technologie, locatie- en facilitaire diensten.

