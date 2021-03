Shanghai Jahwa houdt Strategische Conferentie 2021: "To Beauty of the Future"

Pan Qiusheng: Shanghai Jahwa nieuw leven inblazen en zijn missie volbrengen

Tijdens de conferentie hield voorzitter en CEO Pan Qiusheng de openingstoespraak, waarin hij een breed overzicht gaf van de groeistrategie, het bedrijfsbeleid, de bedrijfscultuur en het ESG-engagement van de onderneming.

Pan zei: "Het 123 jaar oude Shanghai Jahwa heeft de consumenten onophoudelijk voorzien van hoogwaardige schoonheidsproducten die met het grootste vakmanschap zijn vervaardigd en gepaard gaan met een uitmuntende service. Nog niet zo lang geleden heeft het bedrijf het bedrijfscultuurmodel opnieuw vormgegeven met een nieuwe visie, missie, bedrijfsprincipe, waarden en bedrijfsslogan"

Pan gaf een gedetailleerde presentatie over het bedrijfsprincipe van de onderneming dat uitgaat van "klantgerichtheid, merkinnovatie en kanaalevolutie als de twee drivers, cultuur, systeem en proces, en digitalisering als de drie enablers". Door de invoering van deze nieuwe aanpak zal de nadruk meer komen te liggen op de consument, in combinatie met een nauwe samenwerking met andere organisaties en Big Data-platforms om uitgebreide inzichten te verkrijgen in het koperspubliek, in een poging om productontwikkeling aan te sturen die beter aan hun verwachtingen voldoet.

Wat merkinnovatie betreft, is het bedrijf van plan kwaliteitsproducten en -diensten te creëren op basis van inzichten in consumenten, sectortrends die ver in de toekomst kijken en big data, alsook modellen voor investering in marketing en middelen.

Wat kanaalevolutie betreft, ligt de onderneming op schema om kanaalinnovatie te bevorderen via vijf kerninitiatieven: strategische partnerschappen, digital empowerment, smart retail, private domain management en business model-innovatie, terwijl nieuwe marktkansen worden benut via nieuwe kanalen, nieuwe scenario's en nieuwe vormen van consumptie.

Bovendien is Shanghai Jahwa van plan om de drie drijfveren - cultuur, systeem en proces, en digitalisering - te gebruiken om het bedrijf te helpen een betere waarde voor de consument te creëren en de grootste steun te bieden aan zijn merkinnovatie en kanaalverbetering, voegde Pan eraan toe.

Pan zei ook dat het bedrijf praktische stappen zal ondernemen om zijn verbintenis tot duurzame ontwikkeling van de human destiny-gemeenschap na te komen. "Ons bedrijf heeft dit jaar het eerste ESG-rapport onder beursgenoteerde bedrijven in het Chinese schoonheids- en cosmeticasegment uitgebracht, waarin de initiatieven en verwezenlijkingen van Shanghai Jahwa in het vervullen van zijn sociale verantwoordelijkheid en het bevorderen van duurzame ontwikkeling volledig worden onthuld. Om China's '3060 Plan' voor koolstofemissies uit te voeren, hebben we voor onszelf ook een reeks meer toekomstgerichte doelstellingen vastgesteld, met als doel tegen 2025 de piek van de koolstofemissies te bereiken en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken in de hele waardeketen, waarmee we een voorbeeld stellen voor de hele sector."

In 2021 bestaat Shanghai Jahwa 123 jaar en is het 20 jaar geleden dat het bedrijf op de A-aandelenmarkt werd genoteerd. Het bedrijf heeft zijn vitaliteit getoond als een eeuwenoud merk dat met zijn tijd meegaat in overeenstemming met zijn onbeperkte ontwikkelingspotentieel. In 2021 is Shanghai Jahwa al goed op weg naar een heropleving, en met het oog op de toekomst zal het bedrijf trouw blijven aan zijn oorspronkelijke ambitie van "Het creëren van perfectie en schoonheid met een eeuw van vakmanschap", om de grootste waarde te genereren voor consumenten, werknemers, aandeelhouders en de maatschappij, en om China's schoonheidsproducten over de hele wereld te verspreiden.

