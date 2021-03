Shanghai Jahwa organise une conférence stratégique 2021 : « To Beauty of the Future »

L'équipe de direction, dirigée par le président-directeur général Pan Qiusheng, a expliqué la planification stratégique de la croissance future de l'entreprise sous plusieurs angles, notamment la stratégie d'entreprise, l'innovation de marque, l'évolution des canaux, la culture d'entreprise et la numérisation, entre autres, le tout présentant de manière exhaustive la nouvelle stature de Shanghai Jahwa en tant que leader du secteur de la beauté et des cosmétiques en Chine.

Pan Qiusheng : Faire revivre Shanghai Jahwa et accomplir sa mission

Lors de la conférence, le président-directeur général Pan Qiusheng a prononcé le discours d'ouverture au cours duquel il a donné un aperçu général de la stratégie de croissance de l'entreprise, de ses politiques commerciales, de sa culture d'entreprise et de son engagement ESG.

Pan a déclaré : « Shanghai Jahwa, qui existe depuis 123 ans, n'a cessé de fournir aux consommateurs des produits de beauté de qualité, créés avec le plus grand savoir-faire et accompagnés d'un service d'excellence. Il n'y a pas si longtemps, l'entreprise a réinventé le modèle de culture d'entreprise avec une nouvelle vision, une nouvelle mission, un nouveau principe de fonctionnement, de nouvelles valeurs et un nouveau slogan d'entreprise. »

Pan a fait une présentation détaillée sur le principe de fonctionnement de l'entreprise considère « l'orientation client, l'innovation de la marque et l'évolution du canal comme les deux moteurs, et la culture, le système et le processus, et la numérisation comme les trois catalyseurs ». Plus précisément, avec le déploiement de cette nouvelle approche, l'accent sera mis sur les consommateurs, en tandem et en étroite collaboration avec d'autres sociétés et plateformes de big data pour obtenir des informations complètes sur le public acheteur, dans le but de favoriser le développement de produits pour mieux répondre à leurs attentes.

En ce qui concerne l'innovation de marque, l'entreprise prévoit de créer des produits et des services de qualité en s'appuyant sur la connaissance des consommateurs, les tendances du secteur qui se projettent loin dans l'avenir et le big data, ainsi que sur l'innovation dans les modèles de marketing et d'investissement dans les ressources.

En ce qui concerne l'évolution des canaux, l'entreprise est sur la bonne voie pour promouvoir l'innovation des canaux par le biais de cinq initiatives fondamentales : partenariats stratégiques, autonomisation numérique, commerce de détail intelligent, gestion du domaine privé et innovation des modèles commerciaux, tout en saisissant de nouvelles opportunités de marché grâce à de nouveaux canaux, de nouveaux scénarii et de nouvelles formes de consommation.

En outre, Shanghai Jahwa prévoit d'utiliser les trois moteurs - culture, système et processus, et numérisation - pour aider l'entreprise à créer une meilleure valeur pour les consommateurs et apporter le plus grand soutien à l'innovation de sa marque et à la progression de ses canaux, a ajouté Pan.

Pan a également déclaré que l'entreprise prendrait des mesures concrètes pour respecter son engagement en faveur du développement durable de la communauté de destinée humaine. « Notre société a publié cette année le premier rapport ESG parmi les sociétés cotées en Chine du secteur des produits de beauté et des cosmétiques, divulguant entièrement les initiatives et les réalisations de Shanghai Jahwa pour assumer sa responsabilité sociale et promouvoir le développement durable. Pour mettre en œuvre le « plan 3060 » de la Chine en matière d'émissions de carbone, nous nous sommes également fixé une série d'objectifs plus prospectifs, visant à atteindre le pic d'émissions de carbone d'ici 2025 et à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050, en donnant l'exemple à l'ensemble du secteur. »

2021 marque le 123e anniversaire de Shanghai Jahwa et le 20e anniversaire de l'introduction de la société sur le marché des actions A. L'entreprise a démontré sa vitalité en tant que marque centenaire qui évolue avec son temps et son potentiel de développement illimité. En 2021, Shanghai Jahwa est déjà sur la voie de la renaissance, et tournée vers l'avenir, l'entreprise restera fidèle à son aspiration initiale de « Créer la perfection et la beauté avec un siècle de savoir-faire », afin de générer la plus grande valeur pour les consommateurs, les employés, les actionnaires et la société, et d'envahir le monde de produits de beauté chinois.

Pour plus d'informations sur la conférence stratégique « To Beauty of the Future » organisée par Shanghai Jahwa en 2021, veuillez consulter le site https://www.jahwa.com.cn/en/activity4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1458934/Shanghai_Jahwa.jpg

Related Links

www.jahwa.com.cn



SOURCE Shanghai Jahwa United